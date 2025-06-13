Хитрощі економного ремонту: що варто знати перед стартом — Finance.ua

Хитрощі економного ремонту: що варто знати перед стартом Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Хитрощі економного ремонту: що варто знати перед стартом

Кажуть, що ремонт — одне з найбільших випробувань для пар. Але ще більшим викликом він може стати для вашого гаманця. Проте є і добра новина: заощадити під час ремонту цілком реально. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, як зробити ремонт у квартирі менш болісним для бюджету (і нервів).

Планування бюджету — передусім

Розраховуйте свої витрати на кожну частину і кожен етап ремонту. Враховуйте не лише вартість матеріалів, а і робіт. Звісно ж зважайте, на чому можна зекономити, проте подумайте і над тим, де варто витратити більше, щоб уникнути зайвих витрат не лише під час самого ремонту, а попередити фінансові складнощі на майбутнє. Наприклад, краще одразу замінити старі труби у ванній, а не знімати нову плитку через пів року, якщо раптом почнеться протікання.

Порівнюйте вартість цін на послуги та матеріали

Досить часто майстри наполегливо радять брати потрібне в конкретному магазині. Замовники прислухаються, беруть дорожче, а потім з’ясовується, що різниці у матеріалі немає — відрізняється лише цінник.

Зараз не потрібно оббивати пороги усіх магазинів міста, щоб порівняти ціни на потрібний товар — усе можна знайти в інтернет-каталогах.

А ще фахівці радять закуповувати все на базах — вартість із великими мережами магазинів там суттєво різниться. Тільки їхати за всім, що потрібно радимо разом з майстрами, адже є дуже багато варіантів «завищення» ціннику.

Виконуйте деякі роботи самостійно

Наступний варіант значної економії полягає в самостійному виконанні частини робіт. За демонтаж, за прибирання, за доставляння на поверх матеріалів, за грунтовку поверхонь обов’язково нарахують певні суми. А все це (чи майже все це) цілком можна зробити самостійно.

Демонтаж виходить, зазвичай, від 50 до 100 грн за м². Залежить все від складності та обсягів. Наприклад, демонтувати плитку коштує приблизно 60 грн за м². Скільки треба демонтувати в вашому випадку? 10−20 чи більше метрів? Помножте на зазначену вартість робіт, дізнайтесь можливу економію.

Быльше порад та лайфхаків від спеціалістів читайте у статті за посиланням.

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