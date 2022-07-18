Гучне ім'я та 1900 сил: найшвидший італійський суперкар надійшов у виробництво (відео) — Finance.ua

Гучне ім'я та 1900 сил: найшвидший італійський суперкар надійшов у виробництво (відео) Вчора 05:48 — Технології&Авто

Гучне ім'я та 1900 сил: найшвидший італійський суперкар надійшов у виробництво (відео)

Компанія Pininfarina розпочала виробництво своєї першої моделі Battista. Знамените італійське ательє створює дизайн авто інших марок з 1930 року, та лише зараз зважилося випускати машини власної розробки. Про це повідомляє офіційний сайт Pininfarina.

Електричний суперкар Pininfarina Battista названо на честь засновника ательє Баттісти Фаріни. Авто представили ще 2019 року і мали запустити у виробництво 2020-го, проте пандемія коронавірусу змусила змінити плани.

Загалом випустять 150 Battista вартістю 2 млн. євро. Електромобілі збираються вручну на індивідуальне замовлення і на кожен йде 1250 людино-годин. Суперкари прикрашають спеціальними табличками із серійним номером авто.

Перший серійний автомобіль зібрали у спецверсії Anniversario з особливим кольором кузова. Зелена фарба наноситься вручну кулями на карбоновий кузов протягом кількох тижнів.

Електромобіль Pininfarina Battista отримав силову установку від хорватського суперкара Rimac Nevera. У нього чотири двигуни сумарною потужністю 1900 к. с. та акумуляторна батарея ємністю 120 кВт∙год.

Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 2 секунди і до 300 км/год за 12 секунд. Його максимальна швидкість становить 350 км/год і це найшвидший італійський суперкар на сьогоднішній день. Заявлений запас ходу — 450 км.

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