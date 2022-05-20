Huawei випустила новий складаний смартфон Mate Xs 2 (відео) — Finance.ua
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Huawei випустила новий складаний смартфон Mate Xs 2 (відео)

Вчора 23:29Технології&Авто
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Huawei випустила новий складаний смартфон Mate Xs 2 (відео)Huawei випустила новий складаний смартфон Mate Xs 2 (відео)
Huawei представила друге покоління флагманського смартфона зі складаним екраном. Випущений апарат складається із двох половинок, з’єднаних шарніром між собою — основний екран складається назовні.
За словами представників Huawei, новий девайс відрізняється від подібних пристроїв на ринку тим, що у складеному стані на дисплеї не проявляється специфічної складки. Основний OLED-екран у розкладеному стані має діагональ 7,8 дюйма та роздільну здатність 2480×2200 пікселів, а також відрізняється частотою оновлення 120 Гц.
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Huawei Mate Xs 2 оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 888 із підтримкою роботи в мережах 4G. Також смартфон отримав вісім гігабайт оперативної та 512 гігабайт вбудованої пам’яті. На задній панелі гаджета розташована потрійна камера з роздільною здатністю 50, 12 і 8 мегапікселів. Селфі-камера має роздільну здатність десять мегапікселів.
Девайс отримав акумулятор ємністю 4600 міліампер-годин із підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт.
Вартість Huawei Mate Xs 2 складе 1999 євро.
За матеріалами: gsminfo
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