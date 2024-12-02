Huawei презентує Maextro S800 — люксовий електричний седан Сьогодні 02:33 — Технології&Авто

Huawei презентує Maextro S800 — люксовий електричний седан

Huawei випускає свій перший автомобіль під брендом Maextro — розкішний седан S800. Розроблений у партнерстві з компанією JAC, цей автомобіль націлений на змагання з елітними моделями D+ класу, такими як Mercedes-Maybach і Rolls-Royce. Схоже, Huawei має амбіції зрівнятися з кращими світовими виробниками люксових авто.

Ціна передпродажу S800 коливається від €124,320 до €186,510, що робить його одним з найдорожчих китайських автомобілів на ринку. Габарити машини: довжина — 5480 мм, ширина — 2000 мм, висота — 1536 мм, колісна база — 3370 мм. За словами Річарда Ю, голови підрозділу розумних автомобілів Huawei, це ставить S800 у топ-0,01% за розмірами серед усіх дорожніх транспортних засобів.

Екстер’єр автомобіля об’єднує класичну розкіш і футуристичні елементи. S800 буде доступний у двох кольорах: яскравий пурпурно-сріблястий і традиційний чорний. Однією з найпомітніших особливостей дизайну є колеса, які китайські ЗМІ описують як «плоскі хлібці» або «пиріжкові кільця», що відрізняється від типових багатоспицьових дизайнів у цьому сегменті.

Рівний передній гриль виглядає менш прямокутним, ніж у звичайних люксових седанів. Окремої уваги заслуговує освітлення: передня частина оснащена двома світлодіодними смужками, які обрамляють основні фари, а також створюють ефект «Чумацького шляху» завдяки констеляції дрібних світлових джерел. Такий самий дизайн застосовано й у задніх ліхтарях і унікальних дверних ручках.

Інтер’єр S800 також обіцяє бути вражаючим. Окрім «зіркового неба» на даху, автомобіль оснащений двома окремими задніми сидіннями, що додають елемент розкоші. За чутками, передня панель буде мати три екрани. Міцна B-образна стійка, ймовірно, додає безпеки та структурної цілісності автомобіля. Замість класичного логотипа на передній частині, Maextro вирішив розташувати напис латиницею на боках і задній частині.

Хоча конкретні деталі функцій ще не розголошені, Huawei обіцяє цілу низку «супер» можливостей: Super Cruise, Super Maneuverability, Super Awareness, Super Privacy, Super Communication, Super AI, Super Protection і Super Reliability. За попередніми даними, S800 буде оснащений функцією автономного водіння L3 з датчиком LiDAR, встановленим на даху.

Huawei також підтвердив інтеграцію трьох рівнів інтелекту: розумне водіння, розумний салон і розумне управління простором, що працюють на платформі Turing другого покоління.

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