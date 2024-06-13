Huawei підготував недорогого конкурента кросоверам Tesla — Finance.ua

Huawei підготував недорогого конкурента кросоверам Tesla Сьогодні 04:40 — Технології&Авто

Huawei підготував недорогого конкурента кросоверам Tesla

Новий купеподібний кросовер від китайського бренду електроніки отримав позначення Luxeed R7

Електромобіль використовує платформу представленого раніше седана Luxeed S7 та є продуктом кооперації між Huawei та Chery.

Довжина Luxeed R7 досягає 4950 мм, а колісна база — 2950 мм. За цими параметрами він можна порівняти з такими SUV, як BMW X6, Mercedes GLE Coupe і займає проміжну позицію між Tesla Model Y та Model X.

Вихід на китайський ринок моделі Luxeed R7 запланований на третій квартал цього року. Ціни будуть перебувати в діапазоні $41 400−55 200, що на $6900 дорожче за седан Luxeed S7.

Лінійка автомобілів Huawei в Піднебесній незабаром розшириться новим купеподібним кросовером Luxeed R7, який буде доступний у двох варіантах. Перший (BEV) отримає тяговий електромотор і силову батарею, а другий (EREV) також буде оснащений ДВС, що виконує функцію бензогенератора.

Обидва варіанти BEV та EREV кросовера матимуть електричну бортову систему, що працює під напругою 800 В та використовуватиме силікон-карбідну високовольтну батарею. Залежно від версії автомобіль отримає один електромотор потужністю 292 к.с. (215 кВт) або два двигуни сумарною потужністю 469 к.с. (365 кВт). За попередніми даними запас ходу становитиме близько 800−850 км.

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