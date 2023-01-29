Huawei P60 отримає новий зарядний пристрій потужністю 88 Вт — Finance.ua

Huawei P60 отримає новий зарядний пристрій потужністю 88 Вт Сьогодні 04:52 — Фондовий ринок

Компанія Huawei зареєструвала новий блок живлення для швидкого заряджання смартфонів з номером моделі HW-200440C00, який відрізняється від попередніх зарядних пристроїв.

Новий адаптер виготовлений компаніями Boshuo Technology та Yada Electronics. Працює від 20В та 4,4А, тобто потужність зарядки 88Вт. Цей адаптер сумісний із пристроями, що підтримують зарядку потужністю 40 Вт та 66 Вт.

Цей зарядний пристрій буде працювати з кількома протоколами швидкого заряджання, такими як SCP, FCP, PD3.0, PPS і QC2.0, які підтримуються різними смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими пристроями.

Швидка зарядка такої потужності ніколи не використовувалася у пристроях Huawei . Очікується, що вона стане зарядним стандартом для всіх смартфонів серії Huawei P60.

itechua За матеріалами:

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