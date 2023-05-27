Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапіксельна камера та акумулятор на 7000 мАг — Finance.ua
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Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапіксельна камера та акумулятор на 7000 мАг

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Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапіксельна камера та акумулятор на 7000 мАг
Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапіксельна камера та акумулятор на 7000 мАг
HUAWEI поповнила серію смартфонів Nova, представивши модель Y91. Новинка вирізняється великим дисплеєм, потужним акумулятором і подвійною камерою на 50 Мп.
HUAWEI Nova Y91 отримав 6,95-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 2376×1080 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і частотою дискретизації торкання 270 Гц. «Серцем» смартфона став Snapdargon 680 у зв’язці з 8 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ постійної пам’яті.
До складу тильної камери увійшов основний 50-мегапіксельний датчик і допоміжний датчик глибини на 2 Мп з LED-спалахом. Для селфі та відеодзвінків передбачена фронталка з роздільною здатністю 8 Мп. За живлення новинки відповідає акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 22,5 Вт. Серед іншого є підтримка SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 801. ac, Bluetooth 5.0, GPS, також порт USB Type-C і стереодинаміки. Працює смартфон під управлінням EMUI 13.
Доступний HUAWEI Nova Y91 в чорному і білому забарвленнях корпусу, однак його вартість і дата старту продажів поки не оголошені.
За матеріалами:
itechua
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