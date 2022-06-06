Huawei готує незвичайний ноутбук без дисплея та клавіатури — Finance.ua

Huawei готує незвичайний ноутбук без дисплея та клавіатури

Huawei готує незвичайний ноутбук без дисплея та клавіатури

Китайська Huawei подала заявку на патент «знімного електронного пристрою», до якого можна приєднати два додаткові об’єкти із сумісними роз’ємами.

Експерти вважають , що, в теорії, патент передбачає таке собі «ядро» для дисплея і клавіатури, що підключаються. У результаті виходить модульний ноутбук.

Сам пристрій є прямокутною коробкою з фірмовими роз’ємами з боків — через них можна підключити панель дисплея і клавіатуру. Таким чином, повне компонування з 3-х частин створює потенційно новий тип ноутбука.

Експерти порталу Notebookcheck відзначають, що виведення на ринок цього передбачуваного нового типу ПК, що трансформується, може здатися занадто запізнілим, враховуючи зростання популярності складаних ноутбуків.

З іншого боку, те, що пропонує Huawei, може бути цікавим рішенням, особливо з урахуванням потенційного асортименту та вибору аксесуарів, що підключаються до нього. Разом з тим саме «ядро» можна було б зробити сумісним з різними видами дисплеїв і клавіатур, таким чином отримавши абсолютно нове рішення, що масштабується.

Джерело: Notebookcheck

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