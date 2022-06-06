Huawei готує незвичайний ноутбук без дисплея та клавіатури — Finance.ua

Huawei готує незвичайний ноутбук без дисплея та клавіатури
Китайська Huawei подала заявку на патент «знімного електронного пристрою», до якого можна приєднати два додаткові об’єкти із сумісними роз’ємами.
Експерти вважають, що, в теорії, патент передбачає таке собі «ядро» для дисплея і клавіатури, що підключаються. У результаті виходить модульний ноутбук.
Сам пристрій є прямокутною коробкою з фірмовими роз’ємами з боків — через них можна підключити панель дисплея і клавіатуру. Таким чином, повне компонування з 3-х частин створює потенційно новий тип ноутбука.
Експерти порталу Notebookcheck відзначають, що виведення на ринок цього передбачуваного нового типу ПК, що трансформується, може здатися занадто запізнілим, враховуючи зростання популярності складаних ноутбуків.
З іншого боку, те, що пропонує Huawei, може бути цікавим рішенням, особливо з урахуванням потенційного асортименту та вибору аксесуарів, що підключаються до нього. Разом з тим саме «ядро» можна було б зробити сумісним з різними видами дисплеїв і клавіатур, таким чином отримавши абсолютно нове рішення, що масштабується.