Хто з торговців має встановити платіжний термінал із 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто з торговців має встановити платіжний термінал із 2025 року

Особисті фінанси
22
Хто з торговців має встановити платіжний термінал із 2025 року
Хто з торговців має встановити платіжний термінал із 2025 року
1 січня 2025 року вступає в дію Порядок № 894, який розширює коло суб’єктів господарювання, які в обов’язковому порядку мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги).
Про це нагадали в ДПС.

Що це означає?

Зміни передбачають поступове запровадження обов’язку торговців забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги). На сьогодні такий обов’язок уже встановлено для торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 5 тисяч жителів:
  1. з 1 січня 2025 року — платіжні термінали (POS-термінали) будуть необхідні торговцям у населених пунктах з населенням менше ніж 5 тисяч жителів;
  2. з 1 січня 2026 року — торговцям — фізичним особам — підприємцям — платникам єдиного податку першої групи, торговцям, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
Хто з торговців має встановити платіжний термінал із 2025 року
Запровадження з 1 січня 2025 року обов’язку відповідно до кількості населення не стосується торговців — ФОП — платників ЄП І групи та торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції, які повинні будуть встановити POS-термінали з 1 січня 2026 року, незалежно від кількості населення.

Штрафи

Державною податковою службою за порушення застосовується адмінштраф згідно ст. 163−15 КпАП, яка передбачає штраф для ФОПа чи посадовця підприємства від 1700 до 3400 грн, а у разі повторного протягом року порушення — від 8500 до 17 000 грн.
Держпродспоживслужбою застосовується штраф у розмірі 8500 грн згідно п. 12 ч. 1 ст. 23 Закону про захист прав споживачів. Також адмінштраф згідно з ч. 1 ст. 155 КпАП за порушення правил торгівлі від 17 до 170 грн.
За матеріалами:
7eminar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.