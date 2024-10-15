Хто з торговців має встановити платіжний термінал із 2025 року — Finance.ua

Хто з торговців має встановити платіжний термінал із 2025 року Сьогодні 20:06 — Особисті фінанси

Хто з торговців має встановити платіжний термінал із 2025 року

1 січня 2025 року вступає в дію Порядок № 894, який розширює коло суб’єктів господарювання, які в обов’язковому порядку мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги).

Про це нагадали в ДПС.

Що це означає?

Зміни передбачають поступове запровадження обов’язку торговців забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги). На сьогодні такий обов’язок уже встановлено для торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 5 тисяч жителів:

з 1 січня 2025 року — платіжні термінали (POS-термінали) будуть необхідні торговцям у населених пунктах з населенням менше ніж 5 тисяч жителів; з 1 січня 2026 року — торговцям — фізичним особам — підприємцям — платникам єдиного податку першої групи, торговцям, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Запровадження з 1 січня 2025 року обов’язку відповідно до кількості населення не стосується торговців — ФОП — платників ЄП І групи та торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції, які повинні будуть встановити POS-термінали з 1 січня 2026 року, незалежно від кількості населення.

Штрафи

Державною податковою службою за порушення застосовується адмінштраф згідно ст. 163−15 КпАП, яка передбачає штраф для ФОПа чи посадовця підприємства від 1700 до 3400 грн, а у разі повторного протягом року порушення — від 8500 до 17 000 грн.

Держпродспоживслужбою застосовується штраф у розмірі 8500 грн згідно п. 12 ч. 1 ст. 23 Закону про захист прав споживачів. Також адмінштраф згідно з ч. 1 ст. 155 КпАП за порушення правил торгівлі від 17 до 170 грн.

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