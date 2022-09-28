Хто з родичів не має права на виплати у разі загибелі військовослужбовця — Finance.ua

Хто з родичів не має права на виплати у разі загибелі військовослужбовця Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Ще наприкінці лютого було опубліковано Постанову № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану», яка регулює виплату сім’ям загиблих (померлих внаслідок поранень, які отримали після введення воєнного стану, травм) одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень.

Про це пише соцпортал

Крім того, з’явилося роз’яснення, хто із родичів загиблих військовослужбовців не має права на отримання цієї суми.

Передбачено, що членам сімей загиблих, які постійно проживають на території рф чи республіки білорусь, або засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність, допомогу державі-агресорові одноразова допомога не виплачується, — йдеться у повідомленні у Telegram представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Йдеться про родичів загиблих:

військовослужбовців,

службовців СБУ,

служби зовнішньої розвідки,

головного управління розвідки Міністерства оборони,

Національної гвардії,

Державної прикордонної служби,

Управління державної охорони,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,

Державної спеціальної служби транспорту,

військових прокурорів Офісу Генерального прокурора,

осіб рядового та начальницького складу ДСНС,

співробітників Служби судової охорони,

осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських,

осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

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