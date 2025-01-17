Хто входить до переліку найбагатших людей планети: які годинники вони носять
Finance.ua вирішив розповісти про те, які годинники носять найбагатші люди світу, та скільки вони коштують.
До переліку ми вирішили віднести чотирьох мільярдерів:
- Ілон Маск (Tesla, SpaceX, соцмережа X) — відомий інвестор і підприємець, який здобув популярність завдяки електромобілям Tesla та космічним технологіям SpaceX. Його статки становлять шалені 426 млрд доларів.
- Джефф Безос (Amazon) — засновник і колишній генеральний директор Amazon. Він відстає від Маска на майже 200 млрд доларів, його статки оцінюються в 238 млрд.
- Бернар Арно (LVMH) — французький підприємець, який очолює конгломерат розкішних товарів LVMH. Його статки становлять 177 млрд доларів.
- Білл Гейтс (співзасновник Microsoft) — його статок складає 159 млрд доларів.
Дані щодо статків взяті з Bloomberg.
Тож, як бачимо, ці четверо мільярдерів загалом мають 1 трлн доларів. Щодо загальної кількості мільярдерів, то їх наразі у світі близько 2,5 тисяч.
Здавалося б, статусні люди… Відповідно, вони повинні мати на руках коштовний годинник, адже хто-хто, а вони вже точно мають на нього гроші. Утім, чи дійсно це так, розповімо нижче.
Коштовні годинники — це які?
Коштовні годинники — це не лише засоби вимірювання часу та вимірювання статусу… Це ще й майстерність, а також дизайнерське мистецтво.
Коштовні годинники часто розглядаються як інвестиції. Деякі моделі можуть значно зрости в ціні з часом, особливо якщо вони є обмеженими серіями або мають історичну цінність. Наприклад, годинник Rolex Daytona, який належав Полу Ньюману, був проданий на аукціоні за 17,8 млн доларів.
Щодо матеріалів, то такі годинники виробляються з: золота, платини, сапфіру, кераміки та титану. Це робить їх не тільки досить елегантними. А ще й міцними.
Якщо брати до уваги бренди, то тут варто відзначити:
- Rolex: славиться своєю надійністю та елегантним дизайном. Моделі, такі як Submariner та Daytona, мають великий попит.
- Patek Philippe: відомий своїми складними механізмами та ручною роботою. Моделі часто стають об’єктами колекціонування.
- Audemars Piguet: особливо відомий за модель Royal Oak, яка стала культовою у світі розкішних годинників.
- Omega: відзначається точністю та історичними зв’язками з космічними програмами.
Забігаючи наперед можемо сказати, що деякі з цих брендів носять й вищезгадані мільярдери.
Читайте більше в статті:
Які годинники носять найбагатші люди світу: вартість та можливості
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