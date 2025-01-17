Хто входить до переліку найбагатших людей планети: які годинники вони носять Сьогодні 18:00 — Світ

Хто входить до переліку найбагатших людей планети: які годинники вони носять

Finance.ua вирішив розповісти про те, які годинники носять найбагатші люди світу, та скільки вони коштують.

До переліку ми вирішили віднести чотирьох мільярдерів:

Ілон Маск (Tesla, SpaceX, соцмережа X) — відомий інвестор і підприємець, який здобув популярність завдяки електромобілям Tesla та космічним технологіям SpaceX. Його статки становлять шалені 426 млрд доларів. Джефф Безос (Amazon) — засновник і колишній генеральний директор Amazon. Він відстає від Маска на майже 200 млрд доларів, його статки оцінюються в 238 млрд. Бернар Арно (LVMH) — французький підприємець, який очолює конгломерат розкішних товарів LVMH. Його статки становлять 177 млрд доларів. Білл Гейтс (співзасновник Microsoft) — його статок складає 159 млрд доларів.

Дані щодо статків взяті з Bloomberg

Тож, як бачимо, ці четверо мільярдерів загалом мають 1 трлн доларів. Щодо загальної кількості мільярдерів, то їх наразі у світі близько 2,5 тисяч.

Здавалося б, статусні люди… Відповідно, вони повинні мати на руках коштовний годинник, адже хто-хто, а вони вже точно мають на нього гроші. Утім, чи дійсно це так, розповімо нижче.

Коштовні годинники — це які?

Коштовні годинники — це не лише засоби вимірювання часу та вимірювання статусу… Це ще й майстерність, а також дизайнерське мистецтво.

Коштовні годинники часто розглядаються як інвестиції. Деякі моделі можуть значно зрости в ціні з часом, особливо якщо вони є обмеженими серіями або мають історичну цінність. Наприклад, годинник Rolex Daytona, який належав Полу Ньюману, був проданий на аукціоні за 17,8 млн доларів.

Щодо матеріалів, то такі годинники виробляються з: золота, платини, сапфіру, кераміки та титану. Це робить їх не тільки досить елегантними. А ще й міцними.

Якщо брати до уваги бренди, то тут варто відзначити:

Rolex: славиться своєю надійністю та елегантним дизайном. Моделі, такі як Submariner та Daytona, мають великий попит.

славиться своєю надійністю та елегантним дизайном. Моделі, такі як Submariner та Daytona, мають великий попит. Patek Philippe: відомий своїми складними механізмами та ручною роботою. Моделі часто стають об’єктами колекціонування.

відомий своїми складними механізмами та ручною роботою. Моделі часто стають об’єктами колекціонування. Audemars Piguet: особливо відомий за модель Royal Oak, яка стала культовою у світі розкішних годинників.

особливо відомий за модель Royal Oak, яка стала культовою у світі розкішних годинників. Omega: відзначається точністю та історичними зв’язками з космічними програмами.

Забігаючи наперед можемо сказати, що деякі з цих брендів носять й вищезгадані мільярдери.

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