Хто в Україні отримає право на компенсацію за військову агресію рф: новий законопроект — Finance.ua

Хто в Україні отримає право на компенсацію за військову агресію рф: новий законопроект

Вчора 17:03 — Особисті фінанси

31 березня на сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроект № 7237 про компенсації за зруйноване війною майно та справедливий розподіл репарацій.

Як йдеться у законопроекті, за даними Мінекономіки на 28 березня 2022 року через активні військові дії Україна зазнала збитків на 564,9 млрд доларів. З цієї суми 90,5 млрд. доларів — це втрати українців, а 80 млрд. — це втрати компаній. При цьому щодня ці суми зростають.

Так, згідно з документом, внесеним до ВР, для фіксації всіх руйнувань в Україні хочуть створити Державний реєстр майна, яке було знищено, пошкоджено або втрачено внаслідок збройної агресії Росії з початку тимчасової окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей.

Про компенсацію

Законопроект пропонує виплачувати первинну та повну компенсації:

Первинна компенсація піде на відновлення зруйнованого житла, лікарень, садків, шкіл. Фінансування йтиме за рахунок українського бюджету.

піде на відновлення зруйнованого житла, лікарень, садків, шкіл. Фінансування йтиме за рахунок українського бюджету. Повна компенсація йтиме за рахунок репарацій та інших стягнень із російської федерації. Право на повну компенсацію мають усі постраждалі незалежно від отримання або неодержання первинної компенсації.

Згідно з новим документом, право на компенсацію за втрачене, пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії майно мають постраждалі фізичні особи, їхні спадкоємці та юридичні особи стосовно майна, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (нині це 124 050 грн). Вартість майна визначається на дату оформлення права власності або на дату останньої грошової оцінки.

Хто не отримає гроші

Відповідно до проекту закону, у виплатах можуть відмовити:

тим, хто перебуває під економічними санкціями;

громадянам рф;



фірмам з власниками під санкціями, компаніям, які не розкрили своїх бенефіціарів або такі власники перебувають у росії чи білорусі. При цьому росіяни можуть розраховувати на компенсації, якщо у них є нагороди за заслуги перед Україною, вони публічно засуджували РФ з 2014 року і не були чиновниками країни-окупанта.



Визначення збитків відбуватиметься так:

подання заяв на компенсацію через «Дію» (подавати можуть також спадкоємці);

дані заносять у спеціальний реєстр;



проводять обстеження пошкодженого та знищеного майна, та фіксують факт його втрати;



у Кабміні визначать розмір та форму компенсації, та визначать граничні виплати за первинною компенсацією для фізичних осіб та для компаній;



додатково визначать порядок черговості виплат.



Для підтвердження права власності потрібно буде подати копію паспорта та ІПН, копію права на нерухомість, копію з ЄРДР про відкриття кримінального провадження. Також, не будуть зайвими фото та відео зруйнованого будинку, контакти свідків та інші можливі свідчення. Така заява подається під час дії військового стану та через три роки після її скасування.

Черговість виплат

Відповідно до законопроекту, виплачуватимуть компенсації у такій послідовності:

у першу чергу первинну компенсацію отримають учасники бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок війни, їхні спадкоємці, сім’ї загиблих захисників;

у другу чергу первинна компенсація виплачується учасникам бойових дій та їхнім спадкоємцям;



у третю чергу первинна компенсація виплачується вразливим громадянам України та їхні спадкоємцям. Список уразливих груп окремо становитиме Кабмін;



у четверту чергу первинна компенсація виплачується решті українців та їхні спадкоємцям;



у п’яту чергу первинна компенсація виплачується іноземцям чи особам без громадянства та їхні спадкоємцям.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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