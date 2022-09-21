Хто в Києві отримує найбільші зарплати - дані центру зайнятості — Finance.ua

Хто в Києві отримує найбільші зарплати - дані центру зайнятості Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Хто в Києві отримує найбільші зарплати - дані центру зайнятості

Середній розмір зарплати у Києві наразі майже 10 тис. гривень. Однак у деяких категорій працівників винагорода може досягати понад 100 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київського міського центру зайнятості.

«Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає наразі майже 10 тис. грн. Проте є тут і свої рекордсмени», — сказано в повідомленні.

Найвищі зарплати роботодавці м. Києва пропонують інженеру з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівцеві з розроблення комп’ютерних програм — по 110 тис. грн.

Інженеру-програмісту та фахівцеві з розроблення та тестування програмного забезпечення хоча й обіцяють платити майже вдвічі менше, проте ця сума у кілька разів вища за середній рівень — по 62,5 тис. грн.

У деяких працівників зарплати стартують від 30 тисяч гривень. Так, у інженера з комп’ютерних систем — 35 тис. грн, начальника служби — 32,5 тис. грн, начальника централізованої бухгалтерії — 31 тис. грн, начальника цеху — 30 тис. грн.

У діапазоні від 21 до 25 тисяч гривень зарплати у макетника макетно-модельного проєктування та рихтувальника кузовів — по 25 тис. грн, майстра виробничої дільниці — 23,5 тис. грн, колориста — 23 тис. грн, авторемонтника — 21,5 тис. грн.

У керівника структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, головного інженера проекту, менеджера в оптовій торгівлі, інженера-проектувальника в цивільному будівництві, лікарів різних спеціальностей, оцінювача, монтажника систем утеплення будівель та зуборізальника зарплата — на рівні 20 тисяч гривень.

«Роботодавці готові платити високі зарплати працівникам, натомість, вони хочуть бачити висококласних спеціалістів з досвідом роботи, які постійно вдосконалюють свої навички, не бояться вчитися чомусь новому», — підсумували у КМЦЗ.

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