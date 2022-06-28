Хто в країнах ЄС мешкає в найтісніших квартирах і де на житло витрачають найбільше — Finance.ua
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Хто в країнах ЄС мешкає в найтісніших квартирах і де на житло витрачають найбільше

Особисті фінанси
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Хто в країнах ЄС мешкає в найтісніших квартирах і де на житло витрачають найбільше
Хто в країнах ЄС мешкає в найтісніших квартирах і де на житло витрачають найбільше
Згідно з даними Євростату, у найбільшій тісноті серед країн Євросоюзу живуть румуни. Так, у 2020 році понад 45% населення Румунії мешкали в перенаселеному житлі.
Не набагато краща ситуація у Латвії (42,5%), Болгарії (39,5%), Польщі (майже 37%) та Хорватії (36,2%).
Загалом 17,5% населення країн ЄС не мають достатньо кімнат відповідно до розміру родини, обставин і віку співмешканців.
Натомість достатньо простору мають жителі Кіпру (лише 2,5% населення мешкають у перенаселеному житлі), Ірландії (3,2%) та Мальти (4,2%). Низькі показники також у Нідерландах (4,8%).
Хто в країнах ЄС мешкає в найтісніших квартирах і де на житло витрачають найбільше
Однак тут варто зазначити, що дані вираховуються загалом по країні, в той час як в окремих містах житлова криза змушує значно більшу частку людей ділити тісні помешкання одне з одним.

Витрати на житло

Євростат також наводить дані щодо доступності житла: есперти виділили відсоток тих домогосподарств, які витрачають на оренду та квартплату понад 40% від свого сукупного доходу.
Загалом такі домогосподарства складають 7,8% по всьому Євросоюзу. У Болгарії та Данії цей показник один із найвищих — понад 14%.
Хто в країнах ЄС мешкає в найтісніших квартирах і де на житло витрачають найбільше
Однак рекордні витрати на житло у Греції — кожен третій грек віддає на цю статтю витрат 40% свого доходу чи більше.
Зовсім інша ситуація на Кіпрі (1,9%), Литві (2,7%), Мальті (2,8%) та Словаччині (3,2%). Тут люди платять за житло найменшу частку свого доходу.
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За матеріалами:
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