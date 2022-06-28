Хто в країнах ЄС мешкає в найтісніших квартирах і де на житло витрачають найбільше — Finance.ua

Хто в країнах ЄС мешкає в найтісніших квартирах і де на житло витрачають найбільше Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Хто в країнах ЄС мешкає в найтісніших квартирах і де на житло витрачають найбільше

Згідно з даними Євростату, у найбільшій тісноті серед країн Євросоюзу живуть румуни. Так, у 2020 році понад 45% населення Румунії мешкали в перенаселеному житлі.

Не набагато краща ситуація у Латвії (42,5%), Болгарії (39,5%), Польщі (майже 37%) та Хорватії (36,2%).

Загалом 17,5% населення країн ЄС не мають достатньо кімнат відповідно до розміру родини, обставин і віку співмешканців.

Натомість достатньо простору мають жителі Кіпру (лише 2,5% населення мешкають у перенаселеному житлі), Ірландії (3,2%) та Мальти (4,2%). Низькі показники також у Нідерландах (4,8%).

Однак тут варто зазначити, що дані вираховуються загалом по країні, в той час як в окремих містах житлова криза змушує значно більшу частку людей ділити тісні помешкання одне з одним.

Витрати на житло

Євростат також наводить дані щодо доступності житла: есперти виділили відсоток тих домогосподарств, які витрачають на оренду та квартплату понад 40% від свого сукупного доходу.

Загалом такі домогосподарства складають 7,8% по всьому Євросоюзу. У Болгарії та Данії цей показник один із найвищих — понад 14%.

Однак рекордні витрати на житло у Греції — кожен третій грек віддає на цю статтю витрат 40% свого доходу чи більше.

Зовсім інша ситуація на Кіпрі (1,9%), Литві (2,7%), Мальті (2,8%) та Словаччині (3,2%). Тут люди платять за житло найменшу частку свого доходу.

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