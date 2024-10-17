Хто платить найбільше податків до бюджету (інфографіка) — Finance.ua

Хто платить найбільше податків до бюджету (інфографіка)
Як повідомили в Державній податковій службі України, за січень — вересень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:
- «Переробна промисловість» — 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України;
- «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 16%;
- «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 11,3%;
- «Фiнансова та страхова дiяльнiсть» — 10,9%.
Найбільше зростання сплати за січень — вересень 2024 року відносно січня — вересня 2023 року відбулось у таких галузях:
- «Фiнансова та страхова дiяльнiсть» — зростання у 2,6 раза, або +84,7 млрд гривень;
- «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання на 23,2%, або +37,9 млрд гривень;
- «Переробна промисловість» — зростання на 19,6%, або +34,6 млрд грн;
- «Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть» — зростання на 62,6%, або +21,5 млрд гривень.
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 11 416-д про історичне збільшення податків для населення. «За» проголосували 247 депутатів із присутніх у сесійній залі.
Які зміни чекають на українців
1. Підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5 до 5% для найманих працівників.
Для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, управління державної охорони та державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації ставку військового збору залишили на рівні 1,5%. Ті, хто виконує бойові завдання, як і раніше, звільняються від сплати військового збору.
2. З 1 жовтня 2024 року запроваджується військовий збір для всіх фізичних осіб-підприємців (ФОП) І, ІІ та ІV груп у розмірі 10% від розміру однієї мінімальної зарплати (~800 грн щомісяця).
3. З 1 жовтня 2024 року запроваджується військовий збір у розмірі 1% від доходу для всіх ФОП та юридичних осіб ІІІ групи єдиного податку.
4. Повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору (ВС) та єдиного страхового внеску (ЄСВ) з 1 січня 2025 року.
5. Збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік.
6. Збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) із 2025 року.
7. Введення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник — юрособа) та податок на доходи фізосіб (якщо власник — фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тисяч грн.
8. Прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників у євро.
Тепер щоквартальний авансовий платіж за кожний обмінний пункт становитиме:
- еквівалент 700 євро для Києва;
- еквівалент 600 євро — для міста з населенням понад 50 тис. осіб;
- еквівалент 200 євро — для інших населених пунктів.
Це збільшення приблизно в 1,5 рази більше, ніж чинні податки для обмінних пунктів.
9. Збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для сільськогосподарських земель та встановлення мінімальної суми такого зобов’язання за 1 га (1 400 грн для ріллі).
10. Втрата спрощеної системи оподаткування для IV групи, якщо борг за мінімальним податковим зобов’язанням більше 2 кварталів.
11. Підвищення ставки рентної плати на видобуток щебеню, піску та каоліну.
12. Збільшення мінімальних роздрібних цін на вина та виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%.
13. Звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою «Національний кешбек».
14. Звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах за тимчасовим захистом (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).
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Історичне збільшення податків для населення: що зміниться для українців
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