Хто платить найбільше податків до бюджету (інфографіка) — Finance.ua

Хто платить найбільше податків до бюджету (інфографіка) Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Хто платить найбільше податків до бюджету (інфографіка)

Як повідомили в Державній податковій службі України, за січень — вересень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:

«Переробна промисловість» — 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 16%;

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 11,3%;

«Фiнансова та страхова дiяльнiсть» — 10,9%.

Найбільше зростання сплати за січень — вересень 2024 року відносно січня — вересня 2023 року відбулось у таких галузях:

«Фiнансова та страхова дiяльнiсть» — зростання у 2,6 раза, або +84,7 млрд гривень;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання на 23,2%, або +37,9 млрд гривень;

«Переробна промисловість» — зростання на 19,6%, або +34,6 млрд грн;

«Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть» — зростання на 62,6%, або +21,5 млрд гривень.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 11 416-д про історичне збільшення податків для населення. «За» проголосували 247 депутатів із присутніх у сесійній залі.

Які зміни чекають на українців

1. Підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5 до 5% для найманих працівників.

Для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, управління державної охорони та державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації ставку військового збору залишили на рівні 1,5%. Ті, хто виконує бойові завдання, як і раніше, звільняються від сплати військового збору.

2. З 1 жовтня 2024 року запроваджується військовий збір для всіх фізичних осіб-підприємців (ФОП) І, ІІ та ІV груп у розмірі 10% від розміру однієї мінімальної зарплати (~800 грн щомісяця).

3. З 1 жовтня 2024 року запроваджується військовий збір у розмірі 1% від доходу для всіх ФОП та юридичних осіб ІІІ групи єдиного податку.

4. Повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору (ВС) та єдиного страхового внеску (ЄСВ) з 1 січня 2025 року.

5. Збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік.

6. Збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) із 2025 року.

7. Введення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник — юрособа) та податок на доходи фізосіб (якщо власник — фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тисяч грн.

8. Прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників у євро.

Тепер щоквартальний авансовий платіж за кожний обмінний пункт становитиме:

еквівалент 700 євро для Києва;

еквівалент 600 євро — для міста з населенням понад 50 тис. осіб;

еквівалент 200 євро — для інших населених пунктів.

Це збільшення приблизно в 1,5 рази більше, ніж чинні податки для обмінних пунктів.

9. Збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для сільськогосподарських земель та встановлення мінімальної суми такого зобов’язання за 1 га (1 400 грн для ріллі).

10. Втрата спрощеної системи оподаткування для IV групи, якщо борг за мінімальним податковим зобов’язанням більше 2 кварталів.

11. Підвищення ставки рентної плати на видобуток щебеню, піску та каоліну.

12. Збільшення мінімальних роздрібних цін на вина та виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%.

13. Звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою «Національний кешбек».

14. Звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах за тимчасовим захистом (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).

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