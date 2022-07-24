Хто найбільше потрібний бізнесу: ТОП-5 спеціалізацій (інфографіка) — Finance.ua

Хто найбільше потрібний бізнесу: ТОП-5 спеціалізацій (інфографіка) Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Незважаючи на прогнози стосовно того, що професія бухгалтера через динамічні зміни на ринку праці втратить популярність, бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку цього літа повернулися у перелік найбільш затребуваних спеціалістів.

Про це пище портал grc.ua.

У липні частка вакансій цієї професійної сфери становить 6% від всіх актуальних на порталі. За статистикою, бухгалтерами та економістами працюють переважно жінки. Вагому частку серед біженців складають жінки працездатного віку. Отже, є підстави для висновку, що у інші міста чи країни переїхало багато представників цієї професійної сфери.

Зарплати

Тенденцію до збільшення має і зарплата у цій професійній сфері. Якщо в лютому середня пропонована заробітна плата становила 14 800 грн, то у липні ця сума складає 25 600 грн.

Збільшилася також активність пошукачів у цій сфері. Цікавим є той факт, що абсолютну більшість (86%) тих бухгалтерів, фінансистів та економістів, які зараз шукають роботу, складають найдосвідченіші спеціалісти з досвідом роботи понад 6 років.

Для кого найбільше роботи у сфері?

Найбільше пропозицій наразі відкрито для бухгалтерів, фінансових аналітиків та економістів. Далі за затребуваністю йдуть фахівці з бюджетування й планування та фінансовий менеджмент. Найвища середня заробітна плата пропонується фінансовим аналітикам та економістам — 30 600 грн.

Фінансовий менеджмент в середньому може претендувати на зарплату у розмірі 28 600 грн, бухгалтер — на 25 500 грн, а фахівець з бюджетування й планування — на оклад у 24 600 грн.

Які зарплати у сфері?

Cередня заробітна плата, яку пропонують у вакансіях в сфері бухгалтерії та управлінського обліку в липні, становить 25 600 грн. Важливо, що затребуваність та зарплата у представників цієї професійної сфери має тенденцію до збільшення. Так, в лютому середня пропонована заробітна плата становила 14 800 грн та мала тенденцію до зростання кожного місяця. Порівнюючи з лютим цього року, заробітна плата зросла на 66%.

Який досвід потрібен у сфері?

Роботодавці шукають переважно фахівців з досвідом роботи від 1 до 3 років, для них опубліковано 64% пропозицій від усіх вакансій у сфері. Кандидати, у яких досвід роботи 3 — 6 років, потрібні 21% роботодавцям. Ще більш досвідчених кандидатів шукає 4% роботодавців. Лише 11% вакансій відкрито для кандидатів без досвіду роботи.

Хто шукає роботу в сфері фінансів?

За останній місяць активність пошукачів у сфері бухгалтерії та фінансів збільшилася. Третина всіх пошукачів — це представники фінансового менеджменту (33% від актуальних резюме), конкуренція на посаду у цій спеціалізації в середньому по країні 4 особи на одне робоче місце. Другу сходинку за найбільшою кількістю резюме у сфері займають бухгалтери (28%). Третіми зі кількістю серед актуальних резюме в сфері бухгалтерії та фінансів є економісти (14% резюме).

Абсолютну більшість (86%) серед тих, хто перебуває у активному пошуку роботи, складають кандидати з найбільшим досвідом понад 6 років. Менший досвід (від 3 до 6 років) мають 6% кандидатів, а молодих фахівців з досвідом від 1 до 3 років — 4% від усіх пошукачів у сфері. Зовсім без досвіду роботи наразі лише 4% кандидатів у сфері. Отже конкуренція серед фахівців, особливо тих, хто має вагомий досвід у професії, стає досить сильною.

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