Хто має право на соцдопомогу в 6,4 тис. грн — Finance.ua

Хто має право на соцдопомогу в 6,4 тис. грн Сьогодні 17:50 — Казна та Політика

Хто має право на соцдопомогу в 6,4 тис. грн

В Україні деякі громадяни можуть оформити соціальні виплати у розмірі до 6,4 тис. грн. Про це повідомляється на порталі «Дія».

Хто може отримати

Йдеться про фінансову допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Таку допомогу можуть оформити сім’ї, які не отримують допомоги з інвалідності дитини.

Державну допомогу має право отримати один з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікун, піклувальник, який доглядає за хворою дитиною.

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Умови

Серед умов — постійне проживання та здійснення догляду за дитиною, хворою на одну або кілька видів хвороб:

тяжке перинатальне ураження нервової системи;

тяжка вроджена вада розвитку;

рідкісне орфанне захворювання;

онкологічне, онкогематологічне захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкий психічний розлад;

цукровий діабет першого типу (інсулінозалежні);

гостре або хронічне захворювання нирок четвертого ступеня;

дитина, яка має тяжку травму;

дитина, яка потребує трансплантації органу/паліативної допомоги.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Копія рішення суду про встановлення опіки (для опікунів)

Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу)

Заява одного з батьків встановленого зразка (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу).

Умови і випадки надання

Факт захворювання дитини або отримання дитиною тяжкої травми.

Допомогу призначають з дати звернення на кожну хвору дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку та виплачується протягом шести місяців:

для дітей віком до 6 років — 5,12 тис. грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 6,39 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

Хто може отримати допомогу в 10 800 грн. Як повідомляє Мінреінтеграції, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) здійснив виплати для сімей із дітьми, які в межах обов’язкової евакуації виїхали з Глухівської, Есманської та Свеської громад Сумської області до більш безпечних районів.

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