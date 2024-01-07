Хто керує ефіром: жінок більше на творчих посадах, а чоловіків — на технічних Сьогодні 18:31 — Світ

Хто керує ефіром: жінок більше на творчих посадах, а чоловіків — на технічних

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у співпраці з громадською організацією «Жінки в медіа» представили результати свого дослідження щодо гендерного розподілу працівників у медіа. Для цього проаналізували дані 206 медіаорганізацій, де сумарно працює 4 820 людей.

Про це пише work.ua.

Згідно з отриманими даними, у галузі серед працівників кількісно переважають жінки, особливо серед молодого покоління (від 18 до 35 років). Однак у медіа, які мають ліцензії ТБ і радіо водночас, у старшій віковій групі (61+) більшість працівників — чоловіки. У найбільшій віковій групі (від 36 до 60 років) жінки та чоловіки представлені приблизно рівномірно.

А от кількість працівників з інвалідністю у компаніях складає усього 5−6%.

Що стосується керівних посад, тут жінки не суттєво переважають (52% жінок проти 48% чоловіків).

Також за результатами аналізу, простежується розподіл на галузі так званих «жіночих» та «чоловічих» професій. Умовно їх можна поділити на творчі (жіночі) та технічні (чоловічі), говориться в дослідженні.

Творчі професії та професії, що повʼязані зі створенням та дистрибуцією контенту, суттєво представлені жінками: 77% на журналістських посадах — жінки, чоловіки — 23%. Чоловіки переважають на посадах технічного персоналу й програмної служби (70%).

Найбільший гендерний розрив у медіа проявляється у питанні відпусток з догляду за дитиною. Ними в різних компаніях на 41% та 78% частіше користуються жінки, ніж чоловіки — від 12% до 28%.

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