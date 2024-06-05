Хто із міжнародних партнерів надав Україні найбільше коштів від початку війни (інфографіка) — Finance.ua

Хто із міжнародних партнерів надав Україні найбільше коштів від початку війни (інфографіка)
Джерелами фінансування державного бюджету у 2023 році є військові облігації, а також двосторонні кредити і гранти. У Міністерстві фінансів України розповіли, скільки коштів надали міжнародні партнери Україні.
Як зазначали у відомстві, фінансування Держбюджету України за перші п’ять місяців 2024 року становить 16,9 млрд доларів США.
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При цьому Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ є найбільшими донорами бюджетної допомоги за цей період.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 85,4 млрд доларів США.
Хто і скільки коштів надав у бюджет України
Обсяг фінансування від міжнародних партнерів за 2022−2023 рр. становить:
- ЄС — 27 491 млн дол. США;
- США — 22 930 млн дол. США;
- МВФ — 7 168 млн дол. США;
- Японія — 4 207 млн дол. США;
- Канада — 3 646 млн дол. США;
- Велика Британія — 2 038 млн дол. США;
- Світовий банк — 2045 млн дол. США;
- Німеччина — 1 689 млн дол. США;
- ЄІБ — 720 млн дол. США;
- Норвегія — 211 млн дол. США;
- Франція — 437 млн дол. США.
Крім того, у Мінфіні назвали країни та установи, які профінансували український бюджет у 2024 році. Найбільший обсяг цього року надали:
- Євросоюз — 6 484 млн дол. США;
- Японія — 2 131 млн дол. США;
- Канада — 1 471 млн дол. США;
- МВФ — 881 млн дол. США;
- Велика Британія — 515 млн дол. США;
- Норвегія — 295 млн дол. США;
- Світовий банк — 20 млн дол. США;
- Іспанія — 3 млн дол. США.
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