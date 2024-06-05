Хто із міжнародних партнерів надав Україні найбільше коштів від початку війни (інфографіка) — Finance.ua

Хто із міжнародних партнерів надав Україні найбільше коштів від початку війни (інфографіка) Сьогодні 11:02

Хто із міжнародних партнерів надав Україні найбільше коштів від початку війни (інфографіка)

Джерелами фінансування державного бюджету у 2023 році є військові облігації, а також двосторонні кредити і гранти. У Міністерстві фінансів України розповіли , скільки коштів надали міжнародні партнери Україні.

16,9 млрд доларів США. Як зазначали у відомстві, фінансування Держбюджету України за перші п’ять місяців 2024 року становить

При цьому Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ є найбільшими донорами бюджетної допомоги за цей період.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 85,4 млрд доларів США.

Хто і скільки коштів надав у бюджет України

Обсяг фінансування від міжнародних партнерів за 2022−2023 рр. становить:

ЄС — 27 491 млн дол. США;

США — 22 930 млн дол. США;

МВФ — 7 168 млн дол. США;

Японія — 4 207 млн дол. США;

Канада — 3 646 млн дол. США;

Велика Британія — 2 038 млн дол. США;

Світовий банк — 2045 млн дол. США;

Німеччина — 1 689 млн дол. США;

ЄІБ — 720 млн дол. США;

Норвегія — 211 млн дол. США;

Франція — 437 млн дол. США.

Крім того, у Мінфіні назвали країни та установи, які профінансували український бюджет у 2024 році. Найбільший обсяг цього року надали:

Євросоюз — 6 484 млн дол. США;

Японія — 2 131 млн дол. США;

Канада — 1 471 млн дол. США;

МВФ — 881 млн дол. США;

Велика Британія — 515 млн дол. США;

Норвегія — 295 млн дол. США;

Світовий банк — 20 млн дол. США;

Іспанія — 3 млн дол. США.

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