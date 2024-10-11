Хто і як може стати е-резидентом України — Finance.ua

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Хто і як може стати е-резидентом України

Особисті фінанси
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Хто і як може стати е-резидентом України
Хто і як може стати е-резидентом України
uResidency — це спеціальний статус, що дає право іноземцям зареєструвати бізнес в юрисдикції України, отримувати дохід за межами України та автоматично сплачувати податки в Україні.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Для е-резидентів діятимуть спеціальні податкові умови — усього 5% від суми доходу.
Вже сьогодні оформити е-резидентство можуть громадяни Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Список країн, громадяни яких можуть приєднатися до цієї програми, постійно розширюватиметься.
Отримати е-резидентство можуть фахівці з розробки програмного забезпечення, геймінгу, освітніх технологій, медіа, креативної економіки, маркетингу, перекладу, веб-дизайну, продажу, права, управління проектами, комунікацій тощо.
Як заявив на технологічній конференції IT Арена міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у перший рік роботи програми очікується залучити до 1 тис. іноземців. Вони, за підрахунками Мінцифри, генеруватимуть додатковий 1 млн. доларів на рік для українського бюджету.

Як стати е-резидентом

На сайті https://e-resident.diia.gov.ua/ викладено послідовність дій:
  1. Залишити заявку на сайті або в мобільному додатку.
  2. Дочекатися розгляду заявки.
  3. Відвідати консульство України у своїй країні для завершення процедури.
  4. Отримати особистий електронний підпис, налагодити свій бізнес та відкрити онлайн банківський рахунок.

Детальніше про особливий статус е-резидента і першого партнера програми читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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