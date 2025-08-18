Хто і скільки інвестує в перемогу України — Finance.ua
Хто і скільки інвестує в перемогу України

Підтримка України у війні проти росії стала не просто актом солідарності — це стратегічна інвестиція у безпеку Європи та глобального порядку.
За даними міжнародних аналітичних центрів, найбільшими донорами України залишаються США та Європейський Союз, які разом надали понад 240 мільярдів євро допомоги.
Сполучені Штати профінансували Україну на понад 114 млрд євро, з яких значна частина — безповоротні гранти. Вашингтон фокусується на військовій підтримці, постачанні озброєння, систем ППО та навчанні українських військових.
Європейський Союз перевищив США за загальним обсягом допомоги — понад 132 млрд євро, хоча більшість коштів надаються у формі пільгових кредитів. ЄС також компенсує витрати на обслуговування боргу, що робить фінансування більш доступним для Києва.
Німеччина, Велика Британія та Данія — ключові європейські країни, які активно фінансують оборонний сектор України. Німеччина вже надала понад 17 млрд євро, включаючи сучасні танки, системи ППО та енергетичну підтримку.
Окремим джерелом стали міжнародні фінансові інституції — МВФ, Світовий банк, а також новий механізм використання заморожених російських активів, який дозволяє спрямовувати кошти на відновлення України.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
