HTC анонсувала новий бюджетний планшет на Android — Finance.ua
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HTC анонсувала новий бюджетний планшет на Android

Фондовий ринок
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Без будь-якого анонсу компанія HTC вивела на ринок новий Android-планшет A101. Це пристрій з 10,1-дюймовим Full HD дисплеєм та характеристиками початкового рівня.
Новий планшет HTC A101 орієнтований на ринки, що розвиваються. Він містить 8-ядерний процесор Unisoc T618, що працює на частоті до 2 ГГц, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої флеш-пам’яті. Підтримується можливість встановлення картки пам’яті microSD. На задній панелі розташована подвійна камера. Вона включає головний 16-мегапіксельний сенсор і 2-мегапіксельний надширококутний модуль.
На лицьовій панелі є 5-мегапіксельна камера, яка також може використовуватися для розблокування планшета. Підтримуються стандарти бездротового зв’язку Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac та LTE. Користувачам доступні 3,5-міліметровий звуковий роз’єм та батарея ємністю 7000 мАг. Пристрій постачається з ОС Android 11.
Ціна та термін початку продажу нового планшета HTC A101 поки не уточнюються.
За матеріалами:
ITC.ua
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