HSBC наймає десятки банкірів зі збанкрутілого SVB — Finance.ua

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HSBC наймає десятки банкірів зі збанкрутілого SVB

Фондовий ринок
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HSBC наймає десятки банкірів зі збанкрутілого SVB
HSBC наймає десятки банкірів зі збанкрутілого SVB
Американський підрозділ HSBC Holdings найняв на роботу десятки банкірів з Silicon Valley Bank, який збанкрутував минулого місяця.
Про це пише Reuters.
Серед запрошених банкірів — Девід Сабоу, який нещодавно очолював сегмент технологій та охорони здоров’я в каліфорнійському банку.
У заяві HSBC США йдеться, що найм допоможе банку створити спеціалізовану банківську практику, орієнтовану на обслуговування компаній у сфері технологій та охорони здоров’я, а також інвесторів, які їх підтримують.
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В рамках цієї ініціативи HSBC спочатку зібрав команду з понад 40 банкірів в Сан-Франциско, Бостоні та Нью-Йорку.
Минулого місяця американські регулятори вирішили підтримати угоду регіонального кредитора First Citizens BancShares щодо придбання збанкрутілого банку SVB, що призвело до збитків у розмірі 20 мільярдів доларів для державного страхового фонду.
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HSBC повідомив, що серед найнятих співробітників — Суніта Патель, яка буде наглядати за залученням інвесторів та розвитком бізнесу на ринку технологій та охорони здоров’я, Кетрін Андерсен, яка очолить напрямок медико-біологічних наук та охорони здоров’я, та Мелісса Степаніс, яка буде наглядати за технологіями.
Минулого місяця HSBC придбав британський підрозділ банку SVB за символічний один фунт, врятувавши ключового кредитора для технологічних стартапів у Британії.
Нагадаємо, банківські гіганти США, включаючи JPMorgan Chase, Citigroup і Bank of America, заборонили своїм співробітникам переманювати клієнтів з кризових регіональних банків, аби не погіршувати ситуацію в банківській системі.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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