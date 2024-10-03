Гривня дешевшатиме: експерт назвав причини — Finance.ua
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Гривня дешевшатиме: експерт назвав причини

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Гривня дешевшатиме, але це не відбуватиметься стрімко та непередбачено. Курсових стрибків не очікується.
Про це у коментарі РБК-Україна сказав доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков.
На його думку, пояснюватиметься не поточною ситуацією, у тому числі пов’язаною зі скороченням зовнішніх надходжень, а тим, що вже оприлюднено прогнозований середньорічний валютний курс на 2025 рік, який становить 45 гривень за долар.
«Я думаю, що загальна тенденція буде такою, що гривня буде повільно неухильно дешевшати. Якихось сплесків при цьому або курсових стрибків я не прогнозую», — сказав Плотніков.

Бюджетний курс та позиція НБУ

Нагадаємо, Кабінет Міністрів заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар. Середній курс на 2024 рік визначено на рівні 40,8 грн/долар.
Водночас у НБУ неодноразово заявляли, що бюджетний курс не є ані прогнозом, ані орієнтиром для центробанку. Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, цей курс є виключно розрахунковим.
Крім того, голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що саме НБУ визначає курс. «Ні наші міжнародні партнери, ні уряд. Це наш винятковий мандат. І це наша абсолютна відповідальність — визначати не тільки курс, визначати курсову політику, забезпечувати реалізацію мандата НБУ», — сказав він.
За його словами, цінова та курсова стабільність є ключовими елементами.
За матеріалами:
РБК-Україна
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