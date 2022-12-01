Григорій Козловський: позитивні емоції сприяють реабілітації наших захисників — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Григорій Козловський: позитивні емоції сприяють реабілітації наших захисників Сьогодні 14:38 — Особисті фінанси

Григорій Козловський - львівський меценат і бізнесмен

Сучасне реабілітаційного відділення отримав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи. Палати омебльовані, і кожна має патріотичний малюнок. Капітальний ремонт тривав з травня і робився коштом меценатів з Польщі, Австрії та, звісно, з України.

Родина Григорія Козловського, наприклад, фінансово допомогла оновити одну з палат, зробивши її унікальною. У сучасній палаті є тематичний мурал на футбольну тематику і з абревіатурою футбольного клубу «Рух». «Так склалося, що ця палата найбільш функціональна, найбільше наповнена інвентарем — тут є і кондиціонування, й очищення повітря, й абсолютно нові меблі. Ми дуже дякуємо родині пана Козловського та всім-всім донорам, які в нас є», — повідомила голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк.

Григорій Козловський , відомий львівський бізнесмен і меценат, почесний президент ФК «Рух», заявив, що його родина «завжди відгукується на ініціативи, які допомагають наблизити нашу найбільшу Перемогу, які пришвидшать її та посприяють вигнанню орків з нашої землі».

Допомога нашим лікарням і госпіталям — один із пріоритетів

«Допомога нашим лікарням і госпіталям — один із пріоритетів. Коли потрібно підтримати наших захисників і захисниць, наша родина не задумується ні на мить, і ми будемо продовжувати це робити, оскільки це дуже корисна та потрібна справа. Ми свідомо наповнили цю палату ще й спортивною тематикою, зокрема, футбольні мурали на стінах повинні надихати людей на позитивний та життєствердний настрій. Таким чином намагаємося зарядити наших захисників і захисниць оптимізмом», - особливо відзначив Григорій Козловський.

Аби посприяти найшвидшій реабілітації поранених футбольний клуб «Рух» планує організувати турнір для захисників і захисниць. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицькій подякував футбольному клубу за допомогу. За його словами «спільними зусиллями ми не тільки будемо давати бій на футбольному полі, але й давати бій на фронті, давати бій тим речам, які не зробили до цього».

Для місцевої влади реабілітаційний центр був пріоритетом. Тепер він може прийняти одночасно 50 постраждалих воїнів.

«Відновлено майже 700 квадратних метрів реабілітаційного відділення на базі нашого госпіталю. Тепер наші пацієнти, захисники, які потребують висококваліфікованого лікування, перебуватимуть у насправді гарних умовах, і це так само на 100 відсотків допомагає швидшому одужанню. Ми має зробити все, щоби наші захисники одужували якомога швидше та поверталися до нормального життя», — повідомив директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи Максим Прикупенко.

На цьому проєкт не зупиняється

Втім, на цьому проєкт не зупиняється. Триватиме робота над тим, щоби невдовзі відкрити на Львівщині сучасний центр, де наші військові та цивільні могли би отримуватимуть увесь спектр необхідної допомоги, особливо в період війни та після нашої перемоги, — психореабілітацію, пластичну хірургію, допомогу під час опікових травм, протезування. Як зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козицький «наше завдання — надавати якісні медичні послуги».

Kozlovskyy За матеріалами:

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