Григорій Козловський передав військовим 45-ої бригади ЗСУ обладнання, що рятує життя — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Григорій Козловський передав військовим 45-ої бригади ЗСУ обладнання, що рятує життя Сьогодні 14:50

Григорій Козловський передав військовим 45-ої бригади ЗСУ обладнання, що рятує життя

Григорій Козловський, відомий львівський бізнесмен і меценат, разом з ФК «Рух» з перших днів військової агресії росії допомагають українським військовим. І сьогодні меценат не залишився осторонь потреб військових і вкотре допоміг ЗСУ. Григорій Козловський та «рухівці» передали на потреби Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного комплект обладнання для навчальної кімнати аеророзвідки. Академія отримала лед-панелі, сенсорний стіл, мультитач-панель та потужні ноутбуки.

Окрім цього, на потреби 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ «Рух» передав комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень.

Раніше футбольний клуб «Рух» і його засновник Григорій Козловський разом із норвезьким благодійним фондом «Fritt Ukraina» допомогли 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ, закупивши 30 дронів DJI Mavic 3 Cine.

Григорій Петрович Козловський, засновник ФК «Рух» та бізнесмен, подякував українським військовим та висловив свої сподівання на скорішу перемогу на окупантом.

«Я дякую нашим захисникам, які не просто захищають країну, а підказують нам, волонтерам, які речі потрібно робити, куди наші зусилля потрібно направляти. Регулярно співпрацюємо із 45-ою бригадою ЗСУ, розуміємо їхні потреби та маємо хороший діалог. Щиро вірю, що такими своїми вчинками ми наближаємо день нашої спільної перемоги», — зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський активно допомагає українським військовим. Так раніше українські захисники отримали акумулятори та зарядні пристрої, шини для легкових і автобусних транспортних засобів. Окрім того, допомога включає мастильні матеріали й автозапчастини для легкових і вантажних автомобілів. Своєю чергою, українські військові зі 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ передали футбольному клубу «Рух» бойовий стяг своєї бригади за численну допомогу та підтримку.

Також завдяки донатам під час організованого «Рухом» благодійного матчу зірок «Віримо в ЗСУ», який відбувся в листопаді, українські військові отримали термобілизну. Допомога надійшла до 5 окремого штурмового полку ЗСУ, 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ і в Бахмут.

Взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав футбольний клуб «Рух», модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

А вже навесні ФК «Рух» і його засновник Григорій Козловський передали 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести безпілотників «Мара».

В свою чергу Артем Дзюба, начальник факультету ракетних військ та артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного зазначив: «Сьогодні ми не повинні воювати з автоматами, ми повинні мати купу дронів. Передові технології зберігають життя людей. Тому мені дуже приємно, і я б хотів від усього нашого колективу ракетного війська та артилерії подякувати клубу „Рух“ за роботу, яку вони роблять».

Генеральний директор ФК «Рух» Ігор Дедишин зазначив, що «рухівці» повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії.

«Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати з боку нашого клубу до останнього дня війни. Сьогоднішня допомога — це данина вдячності нашим військовим за те, що ми зуміли провести минулий сезон і успішно його завершили», — зазначив Дедишин.

Керівництво та особовий склад Національної академії сухопутних військ на знак подяки нагородили Григорія Козловського, Ігоря Дедишина та футбольний клуб «Рух» грамотами-подяками за постійну допомогу та підтримку Збройних сил України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.