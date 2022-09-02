Григорій Козловський передав українській армії 6 військових вантажівок, екскаватор та 20 рацій — Finance.ua
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Григорій Козловський передав українській армії 6 військових вантажівок, екскаватор та 20 рацій

Фондовий ринок
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Григорій Козловський передав українській армії 6 військових вантажівок, екскаватор та 20 рацій
Григорій Козловський передав українській армії 6 військових вантажівок, екскаватор та 20 рацій
Президент клубу продовжує допомагати українським військовим. Цього разу Григорій Козловський особисто передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.
Про це йдеться у повідомленні клубу.
«Футбольний клуб „Рух“ не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз знаходяться на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний! Хочу подякувати тим людям, які зараз виборюють нашу незалежність. Це від нас така скромна подяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Це маленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемо зараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різних клубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі та здорові», — сказав Григорій Козловський, президент ФК «Рух».
Григорій Козловський передав українській армії 6 військових вантажівок, екскаватор та 20 рацій
Варто відзначити, що це вже не перша благодійна акція президента футбольного клубу «Рух».
Григорій Козловський передав українській армії 6 військових вантажівок, екскаватор та 20 рацій
Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже були придбані 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.
За матеріалами:
ФК "Рух"
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