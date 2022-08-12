Грошові виплати українські військові отримають наприкінці серпня — Finance.ua
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Грошові виплати українські військові отримають наприкінці серпня

Особисті фінанси
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Грошові виплати українські військові отримають наприкінці серпня
Грошові виплати українські військові отримають наприкінці серпня
Цього місяця ми очікуємо, що усі грошові виплати військовослужбовцям надійдуть наприкінці серпня. Відповідні розрахунки вже зроблено.
Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Ганна Маляр пояснила, що це пов’язано з процедурами внесення змін до державного бюджету.
Вона додала, що в Україні зараз екстремальна ситуація в економіці. Дуже багато складних питань, які зараз вирішує уряд, але у цих умовах оборона залишається беззаперечним пріоритетом, тому наші воїни отримають усі належні кошти, але частина з них надійде на 2-3 тижні пізніше, ніж це було до цього.
«У попередні місяці ми вибудували ритм: у першій половині місяця МОУ переказувало кошти на виплати щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців (так звані гроші мирного часу, до яких входять посадові оклади, виплати за військові звання та вислугу років). У другій половині місяця МОУ фінансували додаткові виплати за несення служби під час воєнного стану та безпосередню участь у бойових діях», — розповіла заступник міністра оборони України.
Вона нагадала, що за липень, порівняно з червнем, Міноборони очікує зростання загального об’єму виплат на 15 відсотків, тобто сумарно на рівні 70 млрд гривень.
За матеріалами:
Армія Inform
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