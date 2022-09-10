Грошові виплати біженцям з України в країнах ЄС — Finance.ua

Грошові виплати біженцям з України в країнах ЄС Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Портал VisitUkraine.today підготував інформацію для біженців з України про те, в якому розмірі та яким чином можна отримати грошову допомогу в різних країнах Європейського Союзу.

Чехія. Всім без винятку біженцям тутешнє Бюро праці виплачує допомогу в розмірі 5 тис. крон (приблизно €200).

Перша виплата проводиться автоматично при пред’явленні паспорта та гуманітарної візи (vízum strpenie). За подальшими виплатами можуть звернутися тільки ті, хто опинився у важкій фінансовій ситуації (наприклад, не змогли знайти роботу). Але зробити це можна не більше п’яти разів.

Таким чином, в цілому біженці мають право на шість виплат по 5 тис. крон. Через пів року вони можуть отримувати допомогу вже в рамках стандартних соціальних виплат.

Латвія. Тут біженці з України мають можливість отримати фінансову допомогу в Міністерстві благополуччя. А саме:

одноразова допомога становить €272 на дорослого і €190 на дитину;

додаткова щомісячна допомога в розмірі €109 на члена сім’ї та €76 на кожного наступного члена сім’ї;

інша матеріальна підтримка або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб.

Естонія. Біженці з України мають право на ті ж пільги й виплати, що і громадяни країни.

Перш ніж подавати заяву про допомогу (пільги), необхідно отримати статус тимчасового захисту, вид на проживання та естонський особистий ідентифікаційний код в пункті прийому воєнних біженців або в службі Департаменту поліції і прикордонної охорони (PPA).

Це може бути допомога на дітей віком від 0 до 16 років: €60 на першу і другу дитину в сім’ї, і €100 — на третю й наступних дітей. Починаючи з третьої дитини багатодітній сім’ї виплачується допомога розміром €300 на місяць, а з сьомої дитини — €400 на місяць.

Після отримання тимчасового захисту українські біженці мають право на отримання допомоги з розрахунку прожиткового мінімуму: першому члену сім’ї виплачується один прожитковий мінімум (€150), другому дорослому — 0,8 прожиткового мінімуму (€120) і неповнолітнім дітям — 1,2 прожиткового мінімуму (€180).

Словаччина. Право на отримання грошової допомоги в цій країні мають особи зі статусом тимчасового притулку та за наявності документів про дозвіл на проживання з відміткою ODÍDENEC.

Заява про надання матеріальної допомоги подається до відділу зайнятості, відділу з соціальних питань та питань сім’ї.

Також особи, які мають тимчасовий захист у Словаччині, мають право на отримання екстреної грошової допомоги, наданої гуманітарними організаціями в рамках програми Міністерства праці, соціальних питань та сім’ї (MoLSAF).

Сума на одну людину в місяць становить:

€80 на дорослого від 18 років;

€60 на дитину від 3 до 18 років;

€160 на дитину до 3 років.

Словенія. На грошову допомогу в Словенії також мають право громадяни України зі статусом тимчасового захисту, які не проживають у притулку, не подали заяву на міжнародний захист, не мають власних коштів або доходів на своє утримання.

Розмір грошової допомоги обчислюється згідно з основним розміром мінімального доходу за такими критеріями:

для першого дорослого або заявника — 100%;

для кожної наступної дорослої людини в сім’ї — 70%;

для дитини віком до 18 років — 30%;

для неповнолітньої дитини без супроводу дорослих — 100%.

Також у Словенії українці мають право подати заяву на фінансову допомогу на дитину в центр соціального захисту.

Ірландія. Щоб отримати соціальну грошову виплату, необхідний персональний номер в службі державного забезпечення (PPSN).

При подачі заяви на отримання PPSN українець може відразу подати заяву на виплату щотижневої матеріальної допомоги. Максимальна виплата для людей старше 25 років становить €260.

До цього можна отримати надбавку за підопічного дорослого €138, за дитину до 12 років — €40, за дитину старше 12 років — €48. Для дорослих від 18 до 24 років виплата становить €117,7 з надбавкою за підопічного дорослого €117,7.

Крім надбавок до виплат дорослим, допомога виплачується також окремо на дітей — €140 на місяць на кожну дитину.

Франція. Статус APS, тобто тимчасового захисту, дозволить біженцям з України отримувати грошову допомогу, розмір якої розраховується відповідно до складу сім’ї.

Для отримання Карти ADA в префектурі українцю буде призначена зустріч у французькому управлінні імміграції та інтеграції.

Фінансова допомога сім’ям визначається з огляду на кількість її членів: 1 людина — €6,80 на день, 2 людини — €10,20 на день, 3 людини — €13,60 на день, 4 людини — €17 ,00 на день і так далі. Але кожен дорослий отримує ще €7,40 на день.

Австрія. Розмір базової соціальної допомоги в Австрії залежить від типу житла українця: з повним пансіоном, з самозабезпеченням або приватним проживанням.

У разі приватного проживання українці можуть отримати наступні максимальні виплати:

субсидія на оренду для однієї людини — до €150 на людину на місяць;

дотація на оренду для сім’ї (від 2 осіб) — до €300 на людину на місяць;

харчування для дорослих — до €215 на людину на місяць;

на людину на місяць; харчування для неповнолітніх — до €100 на людину на місяць.

Для отримання субсидії на оренду житла необхідно подати договір оренди (так званий прекаріатний договір).

Крім того, в Австрії можна отримати фінансову субсидію на шкільне приладдя (до €200 на дитину на рік) і одяг (€150 на людину на рік), а також гроші на відпочинок (до €50 на людину на місяць).

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