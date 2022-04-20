«Грошові» професії майбутнього: де можна заробляти найбільше — Finance.ua

«Грошові» професії майбутнього: де можна заробляти найбільше

Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Економіст Національного банку Владислав Філатов проаналізував ситуацію на ринку праці та спрогнозував, які професії будуть найбільш потрібними у нових реаліях, а відповідно, і добре оплачуваними.

Професійні військові

Навіть у сучасному світі цивілізована держава повинна мати професійну армію як гарантію безпеки та процвітання. Збройні сили України показали себе як фахівці та потужні захисники, тому бажання стати військовослужбовцями буде у багатьох — як чоловіків, так і жінок.

Під час воєнного стану військовим, крім зарплат, виплачують додаткову винагороду, тому стрілець сухопутних військ заробляє 43 тис. грн., командир бригади — 62 тис. грн. До 100 тис. грн на місяць можна отримати додатково за участь у бойових діях, не кажучи про доплати за збиту техніку та різноманітні програми соцзабезпечення контрактників.

Психологи

Війна — емоційно складна річ, тому ще довго в Україні буде попит на кваліфікованих фахівців, які допомагають подолати труднощі. Окрема категорія, на яку буде попит — військовий психолог. За словами Владислава Філатова, вони стануть інструкторами, необхідними у всьому світі.

Нині на ринку праці психологи можуть заробити загалом до 30 тисяч гривень на місяць. Можна знайти пропозиції до 55 тисяч гривень.

Лікарі

Професії медичної галузі завжди були потрібні, але війна змусила переглянути ситуацію та спонукати до збільшення зарплат для професійних лікарів. Очікується, що в Україні активно розвиватиметься ця сфера, зокрема, завдяки інвестиціям із країн ЄС.

Наразі українські лікарі заробляють у середньому від 6000 до 30 000 грн. Вищі зарплати у працівників приватних клінік, офтальмологів, ветеринарів. Дипломовані косметологи та дерматологи заробляють до 55 тис. грн на місяць, а найбільші суми платять стоматологам — до 125 тис. грн на місяць.

Будівельники та архітектори

Після перемоги в Україні доведеться відновлювати інфраструктуру. Втім, доцільно підійти до будівництва розумно і обладнати всім необхідним оновлені споруди — бомбосховищами, товстими стінами, аварійними сходами.

Середньостатистичний архітектор в Україні заробляє до 18 тис. грн, керівник проєкту — до 50 тис. грн. Різнороби можуть отримати до 20 тис. грн, є попит на утеплювачів фасадів (до 40 тис. грн), високо цінують майстрів-будівельників, які заробляють до 120 тис. грн на місяць.

Енергетики

В умовах війни українці зрозуміли, що енергетичні ресурси є важливим пріоритетом. Після відмови від російських енергоносіїв в Україні розвиватиметься альтернативна енергетика — це біопаливо, біогаз, вітряна, гідро- та сонячна енергетика, а також видобуток сланцевого газу, нафти та вугілля.

На ринку будуть потрібні нові працівники, а наявні перекваліфікуватимуться. Потрібна як груба, так і м’яка робоча сила. Наявні зараз на ринку праці пропозиції передбачають зарплату в 15-30 тис. грн на місяць для енергетиків.

Інженери та науковці

Небувалий поштовх отримає оборонна промисловість — українців активно залучатимуть до розробок різноманітної техніки. Потрібні будуть інженери, вчені та підприємці, які будуть робити свій внесок в оборону країни. Наразі українські інженери заробляють у середньому до 30 тис. грн на місяць.

Вчителі

Щоб отримати кваліфікований персонал, потрібні люди, які знаються на певній сфері та готові вчити людей. Це як викладачі у класичному розумінні, так і наставники онлайн. Головною вимогою до педагогів буде здатність адаптуватися та навчатися самим.

Наразі у державних навчальних закладах педагоги отримують до 10 тис. грн заробітної плати. У приватних структурах в середньому 20 тис. грн. Перевага онлайн-шкіл ще й у тому, що можна працювати віддалено.

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