Грошова допомога постраждалим від війни жінкам: як зареєструватися та отримати виплати — Finance.ua

Грошова допомога постраждалим від війни жінкам: як зареєструватися та отримати виплати Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

Грошова допомога постраждалим від війни жінкам: як зареєструватися та отримати виплати

Благодійний фонд «Мама моя» розпочав прийом заявок на виплату грошової підтримки українським жінкам.

Фонд надає цільову грошову допомогу вразливим категоріям жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії (починаючи з 2014 року).

Хто може отримати фінансову допомогу

Подати запит на благодійну допомогу можуть такі категорії жінок:

житло яких було пошкоджено або знищено через війну;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;



чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;



чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти відсутніми внаслідок війни.

Як отримати допомогу

Щоб отримати благодійну допомогу, заповніть та надішліть заявку за цим <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNlc2NVOXpKQllRNXExekVvRHVycThxLUw0YmRVNmJqVW9GNEQ5TTRTNnEzWEdXOEEvdmlld2Zvcm 0 /cGxpPTEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>посиланням.

У формі реєстрації слід зазначити таку інформацію:

e-mail;

чи маєте Ви громадянство України;



чи маєте картку ПриватБанку;



контактний номер телефону;

посилання на вашу сторінку у Facebook, Instagram та/або Linkedin (за наявності);

де Ви мешкаєте зараз (Україна, тимчасово окупована територія, Польща тощо);



чи маєте можливість отримати бандероль через кур'єрську службу;



прізвище та ім'я;

адреса реєстрації місця проживання;

чи є у Вас діти, якщо так, їхній вік тощо;



інформація про роботу та житло;



чи є у Вас на утриманні інші люди;

додайте фотографію себе з дітьми;

коротко опишіть вашу історію.



дійсну банківську картку ПриватБанку та дати згоду на обробку Ваших персональних даних, необхідних для отримання фінансової підтримки. Для того, щоб отримати допомогу, також необхідно матита дати згоду на обробку Ваших персональних даних, необхідних для отримання фінансової підтримки.

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У разі прийняття позитивного рішення про надання грошової допомоги, благодійний фонд зв’яжеться з Вами за допомогою будь-яких засобів зв’язку, зазначених у запиті.

розраховуватись при придбанні визначеного фондом переліку товарів. У день укладення договору фонд надає жінці платіжну картку, якою вона може

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