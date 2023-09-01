Грошова допомога постраждалим від війни жінкам: як зареєструватися та отримати виплати — Finance.ua
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Грошова допомога постраждалим від війни жінкам: як зареєструватися та отримати виплати

Особисті фінанси
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Грошова допомога постраждалим від війни жінкам: як зареєструватися та отримати виплати
Грошова допомога постраждалим від війни жінкам: як зареєструватися та отримати виплати
Благодійний фонд «Мама моя» розпочав прийом заявок на виплату грошової підтримки українським жінкам.
Фонд надає цільову грошову допомогу вразливим категоріям жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії (починаючи з 2014 року).
Хто може отримати фінансову допомогу
Подати запит на благодійну допомогу можуть такі категорії жінок:
  • житло яких було пошкоджено або знищено через війну;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;
  • чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти відсутніми внаслідок війни.

Як отримати допомогу

Щоб отримати благодійну допомогу, заповніть та надішліть заявку за цим <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNlc2NVOXpKQllRNXExekVvRHVycThxLUw0YmRVNmJqVW9GNEQ5TTRTNnEzWEdXOEEvdmlld2Zvcm0/cGxpPTEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>посиланням.
У формі реєстрації слід зазначити таку інформацію:
  • e-mail;
  • чи маєте Ви громадянство України;
  • чи маєте картку ПриватБанку;
  • контактний номер телефону;
  • посилання на вашу сторінку у Facebook, Instagram та/або Linkedin (за наявності);
  • де Ви мешкаєте зараз (Україна, тимчасово окупована територія, Польща тощо);
  • чи маєте можливість отримати бандероль через кур'єрську службу;
  • прізвище та ім'я;
  • адреса реєстрації місця проживання;
  • чи є у Вас діти, якщо так, їхній вік тощо;
  • інформація про роботу та житло;
  • чи є у Вас на утриманні інші люди;
  • додайте фотографію себе з дітьми;
  • коротко опишіть вашу історію.
Для того, щоб отримати допомогу, також необхідно мати дійсну банківську картку ПриватБанку та дати згоду на обробку Ваших персональних даних, необхідних для отримання фінансової підтримки.
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У разі прийняття позитивного рішення про надання грошової допомоги, благодійний фонд зв’яжеться з Вами за допомогою будь-яких засобів зв’язку, зазначених у запиті.
У день укладення договору фонд надає жінці платіжну картку, якою вона може розраховуватись при придбанні визначеного фондом переліку товарів.
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За матеріалами:
НВ
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