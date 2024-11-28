Гроші для України: які зобов’язання взяли на себе міжнародні партнери на 2025 та наступні роки — Finance.ua
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Гроші для України: які зобов’язання взяли на себе міжнародні партнери на 2025 та наступні роки

Казна та Політика
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Гроші для України: які зобов’язання взяли на себе міжнародні партнери на 2025 та наступні роки
Гроші для України: які зобов’язання взяли на себе міжнародні партнери на 2025 та наступні роки, freepik
Вже укладені Україною угоди з її міжнародними партнерами дають підстави для оптимістичних очікувань щодо покриття дефіциту зовнішнього фінансування 2025 року.
Про це пише Zn.ua.
У 2025 році уряд і МВФ очікують надходження 13,7 млрд дол. від ЄС (із Ukraine Facility), 19,1 млрд дол. за планом ERA від G7 та ЄС (під потік доходів від заморожених російських активів), 3,1 млрд дол. від МБРР, 2,7 млрд дол. від МВФ, 1 млрд дол. від Великої Британії та інших.

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Разом внески зовнішніх донорів мають забезпечити поповнення бюджету України на 41 млрд дол. США.
«Ситуація із зовнішнім фінансуванням стане менш сприятливою 2026 року. Адже зобов’язання міжнародних донорів на цей рік ледь дотягують до 21 млрд дол. із найбільшими очікуваними надходженнями з Ukraine Facility та ERA (Extraordinary Revenue Acceleration)», — сказано в статті.
Гроші для України: які зобов’язання взяли на себе міжнародні партнери на 2025 та наступні роки
Загалом максимальна сума кредиту ERA від ЄС — 35 млрд євро — затверджена Європейським парламентом у жовтні.

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Передбачається, що до бюджету України надійде 33,1 млрд дол. із загальної суми позики ERA в 50 млрд дол. (17 млрд дол. буде спрямовано на військові закупівлі). З високою ймовірністю нова адміністрація США виконуватиме свої зобов’язання за планом ERA і надасть Україні 20 млрд дол. позики під доходи від заморожених російських активів.
Однак, починаючи з другого кварталу 2027 року, за відсутності нових фінансових гарантій від партнерів, Україна зіткнеться з проблемою колосального дефіциту зовнішнього фінансування.
За матеріалами:
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