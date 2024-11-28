Йдеться про 141 мільярд: Марченко розповів про ухвалені зміни до Податкового кодексу — Finance.ua
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Йдеться про 141 мільярд: Марченко розповів про ухвалені зміни до Податкового кодексу

Казна та Політика
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Йдеться про 141 мільярд: Марченко розповів про ухвалені зміни до Податкового кодексу
Йдеться про 141 мільярд: Марченко розповів про ухвалені зміни до Податкового кодексу
Додатковий ресурс у 141 млрд грн дозволить збалансувати кошторис країни на наступний рік та профінансувати видатки на сектор безпеки та оборони у повному обсязі.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу, повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
«Мова йде про 141 млрд грн, більшість з яких надійде з податку на доходи фізичних осіб та збільшеного військового збору», — зазначив Марченко.
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Міністр нагадав, що загалом на фінансування безпеки та оборони у 2025 році передбачено на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році, — майже 2,23 трлн грн, або 26,3% ВВП.
На оплату праці військових буде спрямовано на 10 млрд грн більше — 1,16 трлн грн.
Видатки на озброєння та військову техніку зростуть на 34,1 млрд грн — до 739 млрд грн. Це дозволить закупити сучасні системи озброєння та оновити техніку.
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Зокрема, фінансування Мінстратегпрому збільшено на 15,3 млрд грн — до 55,1 млрд грн.
На закупівлю безпілотників (БпЛА) у 2025 році виділено на 3,6 млрд грн більше — 46,9 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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