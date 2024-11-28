Закон про підвищення податків запрацює 1 грудня — Шмигаль Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Закон про підвищення податків запрацює 1 грудня — Шмигаль

Закони про державний бюджет на 2025 рік та зміни до Податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня, якщо будуть оперативно підписані президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

За його словами, уряд вже звернувся до президента України з проханням оперативно підписати ці закони, оскільки вони є важливими для виконання фінансових зобов’язань перед міжнародними кредиторами. Вони також забезпечать необхідні кошти для фінансування оборонних потреб України як цього, так і наступного року.

Шмигаль підкреслив, що 60% видатків держбюджету на 2025 рік передбачено на сектор безпеки та оборони. Загальні витрати на армію складуть понад 2,2 трильйона гривень, що перевищує бюджет мирного часу. Половина цих коштів буде спрямована на виплату зарплат військовослужбовцям.

Ще 739 мільярдів гривень заплановано на закупівлю військової техніки та зброї. Окремо виділено 47 мільярдів гривень на закупівлю дронів та 55 мільярдів гривень на модернізацію оборонно-промислового комплексу.

За словами прем’єр-міністра, Україна самостійно фінансує свою армію, тоді як міжнародна допомога спрямовується на покриття витрат цивільного бюджету. Він наголосив, що уряд чітко розуміє джерела надходження коштів для забезпечення всіх бюджетних витрат.

Окрім оборонних видатків, значна частина бюджету буде спрямована на соціальні потреби. На підтримку вразливих верств населення заплановано 421 мільярд гривень. У рамках програми субсидій виділено 42 мільярди гривень, а програма «Зимова підтримка» вже розпочала свою роботу.

У березні 2025 року відбудеться індексація пенсій, яка є одним із ключових соціальних зобов’язань уряду.

На розвиток освіти передбачено 200 мільярдів гривень, а на медицину — 217 мільярдів гривень. Додатково 10,5 мільярдів гривень спрямовано на підтримку ветеранів.

Шмигаль запевнив, що всі заплановані програми будуть виконуватися у повному обсязі, що дозволить Україні забезпечити економічну стабільність навіть у складних умовах війни.

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