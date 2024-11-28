В Україні запровадять нові еконорми для автомобілів — Finance.ua

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В Україні запровадять нові еконорми для автомобілів

Казна та Політика
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З 1 січня 2025 року український автомобільний ринок чекає низка змін. Про це нагадали в Інституті досліджень авторинку.
З першого дня 2025 року такі нові та вживані транспортні засоби як сідлові тягачі, вантажні автомобілі (всіх груп), спецтехніка (автокрани, будівельна техніка, евакуатори тощо), автобуси, а також нові легкові автомобілі, які подаються на першу реєстрацію, повинні відповідати екологічному стандарту «Євро-6».
Нагадаємо, що автомобілі, які відповідають цим нормам на ринку присутні орієнтовно з 2015 року. Відповідно, мінімальний вік перелічених вживаних транспортних засобів, якщо вони з категорії вживаних, зменшиться на 6 років відносно чинного поки «Євро-5», що підіймає планку мінімальної ціни для них.
Не зачеплять ці зміни легкові авто з пробігом — для них так і залишається мінімальною вимогою відповідність «Євро-2» або аналогічному стандарту.
Збір за першу реєстрацію авто наступного року не зміниться. Ставка — 3, 4, або 5 відсотків від оціночної вартості автомобіля.
За матеріалами:
MMR
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