В Україні запровадять нові еконорми для автомобілів — Finance.ua

В Україні запровадять нові еконорми для автомобілів Сьогодні 07:13 — Казна та Політика

З 1 січня 2025 року український автомобільний ринок чекає низка змін. Про це нагадали в Інституті досліджень авторинку.

З першого дня 2025 року такі нові та вживані транспортні засоби як сідлові тягачі, вантажні автомобілі (всіх груп), спецтехніка (автокрани, будівельна техніка, евакуатори тощо), автобуси, а також нові легкові автомобілі, які подаються на першу реєстрацію, повинні відповідати екологічному стандарту «Євро-6».

Нагадаємо, що автомобілі, які відповідають цим нормам на ринку присутні орієнтовно з 2015 року. Відповідно, мінімальний вік перелічених вживаних транспортних засобів, якщо вони з категорії вживаних, зменшиться на 6 років відносно чинного поки «Євро-5», що підіймає планку мінімальної ціни для них.

Не зачеплять ці зміни легкові авто з пробігом — для них так і залишається мінімальною вимогою відповідність «Євро-2» або аналогічному стандарту.

Збір за першу реєстрацію авто наступного року не зміниться. Ставка — 3, 4, або 5 відсотків від оціночної вартості автомобіля.

MMR За матеріалами:

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