Гроші для поранених бійців: сума нарахування та критерії для виплати — Finance.ua

Гроші для поранених бійців: сума нарахування та критерії для виплати
Військовослужбовцям ЗСУ нараховують відповідне грошове забезпечення. Воно складається з різних виплат, серед яких є «бойові». На таке нарахування також мають право і поранені бійці.
За словами заступника начальника управління соцпідтримки — начальника відділу грошового забезпечення та зарплати полковника Олега Рогаля, є певні критерії, у разі дотримання яких, військовому будуть виплачувати додаткову допомогу на лікарняному.
Він пояснює, якщо військовий отримав поранення і перейшов на лікарняний, але до цього йому нараховувались 30 тисяч гривень, виплату на цей час припиняють.
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У разі, якщо ж боєць отримував додаткову винагороду у 100 тис. гривень, і після отримав поранення на фронті, то виплати будуть повністю збережені.
«За весь час лікування військовослужбовець, який дістав поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, отримає винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії», — пояснив Олег Рогаль.
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