Грошей платників податків не вистачить на всі потреби армії під час війни — Мінфін
Коштів українських платників податків недостатньо, щоб профінансувати всі потреби армії в умовах війни, тому зростає потреба у залученні ресурсів з інших джерел.
Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі інформаційного телемарафону, з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України вдалося продати військових облігацій населенню та бізнесу на понад 174 млрд грн.
«Зростає ризик отримати менше податків до держбюджету... Тому працюємо над тим, щоб залучати грантову підтримку та кредити. Навіть якщо ми втратимо в частині податків, ми зможемо це перекредитувати за рахунок зовнішніх та внутрішніх запозичень», — зазначив він.
Довідка Finance.ua:
- після початку повномасштабної війни росії проти України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту;
- номінальна вартість однієї облігації складає 1 тис. грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12% до 16% річних залежно від строку;
- Кабінет Міністрів має домовленість із Міністерством фінансів та Національним банком, що останній викуповуватиме військові облігації на суму, не більшу ніж 30 млрд грн щомісяця;
- з 3 жовтня українці можуть купити військові облігації у додатку «Дія» та допомогти економіці країни під час воєнного стану.
Військові облігації у «Дія»: скільки можна заробити та як купити
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