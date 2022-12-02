Грошей платників податків не вистачить на всі потреби армії під час війни — Мінфін Сьогодні 09:18 — Казна та Політика

Коштів українських платників податків недостатньо, щоб профінансувати всі потреби армії в умовах війни, тому зростає потреба у залученні ресурсів з інших джерел.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі інформаційного телемарафону , з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України вдалося продати військових облігацій населенню та бізнесу на понад 174 млрд грн.

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«Зростає ризик отримати менше податків до держбюджету... Тому працюємо над тим, щоб залучати грантову підтримку та кредити. Навіть якщо ми втратимо в частині податків, ми зможемо це перекредитувати за рахунок зовнішніх та внутрішніх запозичень», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

після початку повномасштабної війни росії проти України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту;

номінальна вартість однієї облігації складає 1 тис. грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12% до 16% річних залежно від строку;

Кабінет Міністрів має домовленість із Міністерством фінансів та Національним банком, що останній викуповуватиме військові облігації на суму, не більшу ніж 30 млрд грн щомісяця;



з 3 жовтня українці можуть купити військові облігації у додатку «Дія» та допомогти економіці країни під час воєнного стану.



УНІАН За матеріалами:

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