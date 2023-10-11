Громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал» — Finance.ua

Громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал» Сьогодні 17:21

Громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал»

Києву повернуть землі, на яких будують ЖК «Академ-Квартал» у Святошинському районі.

Рішення суду про повернення 4 га землі вартістю понад 217 млн грн набрало сили 10 жовтня 2023 року.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Землі розташовані у Святошинському районі на провулку Приладному.

Набрало законної сили рішення суду за позовом Київської міської прокуратури, яким не допущено здійснення житлової забудови на землях промисловості у місті Києві.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року Господарський суд міста Києва підтримав позицію Київської міської прокуратури щодо нецільового використання ПрАТ «Київський дослідно-експериментальний завод «Вугілля» комунальної земельної ділянки промисловості площею понад 4 га вартістю 217,4 млн грн, яка розташована по провулку Приладному, що у Святошинському районі міста, Києва для будівництва житлового комплексу.

Суд задовольнив позов прокурора в інтересах держави в особі Київської міської ради до товариства про розірвання договору оренди та повернення вказаної земельної ділянки територіальній громаді.

Установлено, що рішенням Київської міської ради та укладеним на його виконання договором акціонерному товариству передано в довгострокову оренду на 25 років вказану земельну ділянку з конкретно визначеним призначенням — для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих та господарських будівель і споруд, що відноситься до категорії земель промисловості.

Однак, у порушення земельного законодавства та всупереч умов договору товариство здійснює забудову земельної ділянки житловим комплексом, чим фактично без відповідного рішення Київської міської ради змінило категорію земельної ділянки з земель промисловості на землі житлової та громадської забудови.

Таким чином, товариство, будучи достеменно обізнаним про відсутність рішення орендодавця щодо зміни цільового призначення спірної земельної ділянки, здійснює нецільове використання землі шляхом забудови земельної ділянки житловим комплексом, у той час як для цієї мети земля не відводилась. Водночас житлова забудова земель промисловості призводить до неможливості їх подальшого використання територіальною громадою для промислових потреб міста Києва.

Завдяки зібраним належним та допустимим доказам щодо нецільового використання земельної ділянки промисловості, а також активній позиції прокурорів Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду міста Києва про задоволення позову прокуратури.

Таким чином, вказане рішення суду першої інстанції набрало законної сили, у зв’язку з чим прокурором запобігнуто забудові значної частини комунальної земельної ділянки промисловості житловим комплексом всупереч її цільовому призначенню.

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