Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, — ЗМІ — Finance.ua
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Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, — ЗМІ

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Греція вирішила закрити свій повітряний простір для літаків з білорусі. При цьому Афіни заборонили рейси до рб.
Про це повідомляє Pentapostagma.
Як зазначає видання, таке рішення пов’язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі білорусі у війні росії проти України. Таким чином, сьогодні влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.
«Відповідно до рішення ради літакам, що експлуатуються авіаперевізниками білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією», — сказано в директиві.
При цьому грецькі авіаперевізники повинні не виконувати польоти до Мінська та не залітати у повітряний простір білорусі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що авіакомпаніям Молдови заборонили відновлювати рейси до росії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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