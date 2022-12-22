Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, — ЗМІ — Finance.ua

Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, — ЗМІ Сьогодні 07:59

Греція вирішила закрити свій повітряний простір для літаків з білорусі. При цьому Афіни заборонили рейси до рб.

Про це повідомляє Pentapostagma

Як зазначає видання, таке рішення пов’язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі білорусі у війні росії проти України. Таким чином, сьогодні влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.

«Відповідно до рішення ради літакам, що експлуатуються авіаперевізниками білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією», — сказано в директиві.

При цьому грецькі авіаперевізники повинні не виконувати польоти до Мінська та не залітати у повітряний простір білорусі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що авіакомпаніям Молдови заборонили відновлювати рейси до росії.

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