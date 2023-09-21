Гречка в Україні подешевшала до довоєнного рівня: що буде з цінами надалі — Finance.ua

Гречка в Україні подешевшала до довоєнного рівня: що буде з цінами надалі Вчора 06:30 — Особисті фінанси

Гречка в Україні подешевшала до довоєнного рівня: що буде з цінами надалі

У серпні 2023 року середні споживчі ціни на гречані крупи в Україні зменшилися до 45,6 грн/кг. Це на 6,3% менше за 48,7 грн/кг — рівень ціни на гречку у лютому 2022 року, тобто на початку війни.

Про це повідомляє науковий центр «Інститут аграрної економіки».

Як зазначається в публікації, гречка 2,1 рази дешевша за максимальну ціну у 96,0 грн/кг, зафіксовану у серпні 2022 року.

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«Зростання цін на гречку тривало до вересня 2022 року, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, розпочалося поступове зниження, яке триває донині і має всі перспективи для продовження», — сказав директор центру, академік НААН Юрій Лупенко.

Загалом динаміка споживчих цін в Україні відповідає прогнозним оцінкам і дає підстави для уникнення різкого зростання у нинішньому році.

«Певний потенціал зростання традиційно мають продукти переробки та тваринництва, які більш залежні від енергетичних та сировинних факторів, тоді як ціни на овочі і фрукти, скоріше за все продовжать зниження у вересні і, можливо у жовтні», — сказав Лупенко.

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