Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін на продукти — Finance.ua
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Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін на продукти

Вчора 01:55Фондовий ринок
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Гречка і ще ряд продуктів в Україні скоро подорожчають. Невелике здешевлення варто очікувати восени.
Про це розповів почесний президент Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич, передає 24 канал.
За його словами, гречка може подорожчати максимум на 20%. Ціна на життєво важливі продукти для українців повинна стабілізуватися з осені до початку наступного року.
«На жаль, ніхто не зможе дати вам прогноз за ціною гречки, але орієнтиром на цю ціну буде ситуація у вересні. А вже у вересні ціна буде нижчою, орієнтовно на 10-20%», — зазначив Томич.
Він додав, що у вересні-жовтні розпочинаються жнива, гречку збиратимуть майже постійно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні виник дефіцит ранніх овочів через окупацію частини південних областей.
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За матеріалами: РБК-Україна
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