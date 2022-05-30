Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін на продукти — Finance.ua

Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін на продукти

Вчора 01:55 — Фондовий ринок

Гречка і ще ряд продуктів в Україні скоро подорожчають. Невелике здешевлення варто очікувати восени.

Про це розповів почесний президент Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич, передає 24 канал

За його словами, гречка може подорожчати максимум на 20%. Ціна на життєво важливі продукти для українців повинна стабілізуватися з осені до початку наступного року.

«На жаль, ніхто не зможе дати вам прогноз за ціною гречки, але орієнтиром на цю ціну буде ситуація у вересні. А вже у вересні ціна буде нижчою, орієнтовно на 10-20%», — зазначив Томич.

Він додав, що у вересні-жовтні розпочинаються жнива, гречку збиратимуть майже постійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні виник дефіцит ранніх овочів через окупацію частини південних областей.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.