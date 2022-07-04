Грецькі компанії витягують росію із зашморгу нафтового ембарго – Кулеба — Finance.ua

Грецькі компанії витягують росію із зашморгу нафтового ембарго – Кулеба Вчора 11:45

Одним з основних пунктів сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти росії має стати повна ізоляція від світової морської торгівлі.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua

«Ми хочемо там бачити відрізання росії від світової морської торгівлі. Це означає, насамперед, неможливість операторів кораблів надавати свої танкери в розпорядження російської федерації. Так склалося, що принаймні за останніми даними, які в мене були, найбільшими операторами, найбільшим постачальником танкерів для перевезення російської нафти морем є приватні грецькі компанії. Не урядові компанії, я не звинувачую уряд Греції, але приватні грецькі компанії є найбільшими постачальниками, які, по суті, витягують росію з зашморгу нафтового ембарго. Це факт», — сказав Кулеба.

Також у сьомому пакеті санкцій Україна розраховує бачити повне відключення російських банків від SWIFT, ембарго на операції з російським золотом.

«Ну і персональні санкції, щоб їм було боляче. Їм, їхнім близьким, їхнім коханкам, щоб всім-всім було боляче», — додав міністр.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого зокрема може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з росії.

Нагадаємо, 3 липня турецька митниця затримала російське вантажне судно з зерном, вкраденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська.

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Економічна Правда За матеріалами:

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