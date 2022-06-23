Граничний строк подання річної податкової декларації — Finance.ua

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Граничний строк подання річної податкової декларації

Казна та Політика
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До 20 липня 2022 року громадяни, котрі зобов’язані звітуватися про минулорічні доходи, повинні подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Про це пише Сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області
Таку вимогу до декларантів містить Закон України від 26 травня 2022 року № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (далі — Закон № 2260), який набрав чинності 27 травня 2022 року.
Раніше, з огляду на період воєнного стану, Закон України від 24 березня 2022 року № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» відтермінував подання декларації до моменту скасування чи припинення воєнного стану.
Із набранням чинності Законом № 2260 платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки за умови подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року, звільняються від відповідальності у період з 24 лютого 2022 року.
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Закон № 2260 передбачає, що сплатити визначені податки і збори за підсумками декларування потрібно не пізніше 31 липня 2022 року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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