Гранти для переробних підприємств: 201 заявка на 1,1 млрд грн (як подати заявку) — Finance.ua

Гранти для переробних підприємств: 201 заявка на 1,1 млрд грн (як подати заявку) Сьогодні 09:17 — Казна та Політика

Гранти для переробних підприємств: 201 заявка на 1,1 млрд грн (як подати заявку)

Протягом першого місяця дії програми у 2025 році українські підприємці подали 201 заявку на отримання грантів для переробних підприємств на загальну суму понад 1,07 млрд грн. За аналогічний період минулого року було подано 144 заявки на 701 млн грн.

Про це пише Міністерство економіки України.

Програма є частиною політики розвитку виробників «Зроблено в Україні» та передбачає можливість отримання, на умовах співфінансування, коштів для модернізації та розширення виробничих потужностей переробних підприємств.

Серед заявників — виробники харчової продукції, меблів, металевих виробів, бетону, підприємства деревообробної галузі та агропереробники. Значну частку заявок подали виробники літальних апаратів.

Читайте також Податкова зафіксувала зростання виторгів бізнесу: у яких сегментах найбільше

«Порівняно з минулим роком кількість заявок зросла майже на 40%, а запитувана сума фінансування — на 52,6%. Зростання активності бізнесу в цій грантовій програмі свідчить про те, що українські підприємці, попри всі складнощі, націлені на розвиток і шукають для цього можливості. Особливо важливо, що лідерами зі кількістю заявок в цьому місяці є проєкти у сфері виробництва літальних апаратів. Це підтримує наші Сили оборони та створює основу для подальших технологічних інновацій», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Читайте також Платформа «Пульс»: бізнес зможе оцінити взаємодію з держорганами

Найактивніше заявки подавали підприємці:

з Львівської області (29),

Києва (22),

Київської (19),

Харківської (17)

та Дніпропетровської (17) областей.

Загалом заявки надійшли майже з усіх регіонів України, разом з прифронтовими Харківською, Запорізькою та Миколаївською областями.

Нагадуємо, що подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 15 березня триває третя хвиля приймання заявок. Документи можна подати через платформу Дія.

Умови програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії й підприємств у прифронтових регіонах.

Процедура розгляду заявок:

Крок 1: Подача заявки разом із бізнес-планом через Подача заявки разом із бізнес-планом через портал Дія . Заявка автоматично надсилається до вибраного заявником банку.

Крок 2: Перевірка банком (податкові борги, кредитна історія, оцінка бізнес-плану та візит на підприємство).

Крок 3: Рішення про грант ухвалюють Мінекономіки та Державна служба зайнятості. Перевагу мають проєкти з прифронтових регіонів.

Крок 4: Виділення коштів після внесення підприємцем власної частки співфінансування.

Очікуваний термін отримання грантових коштів — 1−1,5 місяця після завершення хвилі, в яку була подана заявка.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.