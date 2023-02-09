Гральний бізнес виводив «у тінь» 10 млрд грн обороту на місяць — Finance.ua

Гральний бізнес виводив «у тінь» 10 млрд грн обороту на місяць Сьогодні 11:14 — Кримінал

Гральний бізнес виводив «у тінь» 10 млрд грн обороту на місяць

Гральний бізнес під час війни зміг вивести «у тінь» близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, відповідні порушення розгляне парламентська ТСК з питань ухилення від сплати податків гральним бізнесом на своєму засіданні, яке попередньо заплановано на 28 лютого.

«Рівень зловживань справді шокуючий... Для розуміння — держава не бачила десь біля 10 млрд грн в місяць обороту. Раніше оцінював, що ми втратили десь 8-10 млрд грн податків на рік, думаю, зараз сума значно більша», — написав Железняк.

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За його словами, до схем мінімізації податків у сфері грального бізнесу причетні не лише онлайн-казино, а і банки та роздрібні мережі.

«Головний їх поплічник — банки. Не всі, а конкретні 9 банків, які надали послугу з «міскодінгу» та виведення цих грошей. Якщо спрощено: він забезпечував щоб гроші від гравця попали на рахунок казино, але нібито «за рекламні послуги», — пояснив Железняк.

Він уточнив, що таку послугу надавав один із державних банків.

«Участь в наданні такої послуги для грального бізнесу приймав один державний банк. Причому через нього провели дуже багато грошей», — написав нардеп.

«Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці, і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», — додав Железняк.

Железняк наголосив, що звертатиметься до Національного банку України із закликом вжити заходів впливу до банків, причетних до цієї схеми.

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