Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024 (фото) — Finance.ua

Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024 (фото)
Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024. Машину модернізували та вже показали на офіційних зображеннях.
Про це пише Carscoops.
І хоча повністю дизайн автомобілю тримають у секреті, представлені світлини є досить інформативними.
Аналізуючи зображення, у дизайн оновленої Skoda Octavia RS 2024 внесли досить акуратні зміни. Зокрема, трохи доопрацювали оформлення фар, збільшили решітку та пофарбували її у чорний колір. Також замінили бампер. У його нижній частині з’явився великий темний спліттер.
Особливо привертає увагу стильний дизайн колісних дисків. Швидше за все, виробником було модернізовано задні ліхтарі та замінено бампер. Повідомляється, що з’явиться нова палітра кольорів кузова.
Очікується, що 2-літровий бензиновий турбомотор Skoda Octavia RS видаватиме потужність 262 к.с.
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