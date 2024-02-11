Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024 (фото) — Finance.ua
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Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024 (фото)

Технології&Авто
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Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024 (фото)
Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024 (фото), Фото: motorcar.com.ua
Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024. Машину модернізували та вже показали на офіційних зображеннях.
Про це пише Carscoops.
І хоча повністю дизайн автомобілю тримають у секреті, представлені світлини є досить інформативними.
Аналізуючи зображення, у дизайн оновленої Skoda Octavia RS 2024 внесли досить акуратні зміни. Зокрема, трохи доопрацювали оформлення фар, збільшили решітку та пофарбували її у чорний колір. Також замінили бампер. У його нижній частині з’явився великий темний спліттер.
Фото: carscoops
Фото: carscoops
Особливо привертає увагу стильний дизайн колісних дисків. Швидше за все, виробником було модернізовано задні ліхтарі та замінено бампер. Повідомляється, що з’явиться нова палітра кольорів кузова.
Очікується, що 2-літровий бензиновий турбомотор Skoda Octavia RS видаватиме потужність 262 к.с.
За матеріалами:
Обозреватель
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