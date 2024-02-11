Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024 (фото) — Finance.ua

Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024 (фото) Сьогодні 03:14 — Технології&Авто

Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024 (фото), Фото: motorcar.com.ua

Готується прем'єра нової Skoda Octavia A8 2024. Машину модернізували та вже показали на офіційних зображеннях.

Про це пише Carscoops.

І хоча повністю дизайн автомобілю тримають у секреті, представлені світлини є досить інформативними.

Аналізуючи зображення, у дизайн оновленої Skoda Octavia RS 2024 внесли досить акуратні зміни. Зокрема, трохи доопрацювали оформлення фар, збільшили решітку та пофарбували її у чорний колір. Також замінили бампер. У його нижній частині з’явився великий темний спліттер.

Фото: carscoops

Особливо привертає увагу стильний дизайн колісних дисків. Швидше за все, виробником було модернізовано задні ліхтарі та замінено бампер. Повідомляється, що з’явиться нова палітра кольорів кузова.

Очікується, що 2-літровий бензиновий турбомотор Skoda Octavia RS видаватиме потужність 262 к.с.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.