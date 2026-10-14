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Готівки в Україні побільшало: скільки банкнот і монет припадає на людину

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Темпи зростання готівки в обігу сповільнилися
Темпи зростання готівки в обігу сповільнилися
Станом на 1 жовтня 2026 року в готівковому обігу України перебувало 973 млрд грн. Це на 46,7 млрд грн, або 5%, більше, ніж на початку року, коли сума становила 926,3 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Якщо у I кварталі цього року спостерігалося вилучення готівки з обігу, то у II і III кварталах попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю», — пояснюють у Нацбанку.
Водночас темпи зростання готівки в обігу сповільнилися порівняно з минулим роком. За дев’ять місяців 2025 року цей показник становив 8,2%.
«Додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу в III кварталі стало посилення інтенсивності повітряних атак на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну, логістичну, продовольчу та телекомунікаційну», — додає регулятор.

Скільки банкнот і монет перебуває в обігу

Станом на 1 жовтня 2026 року в готівковому обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 962,5 млрд грн. Крім того, в обігу було 15,4 млрд монет на суму 10,4 млрд грн. Пам’ятні та інвестиційні монети до цієї статистики не включено.
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У середньому на одного жителя України припадало 64 банкноти та 199 платіжних розмінних і обігових монет. Для порівняння, станом на 1 січня 2025 року цей показник становив 64 банкноти та 193 монети.
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Серед банкнот найпоширенішими були купюри номіналом 500 грн, вони становили 25,3% від загальної кількості банкнот в обігу. Найменше було банкнот номіналом 2000 грн — лише 0,01%.
НБУ нагадав, що з 4 вересня 2026 року в готівковий обіг ввели 0,4 млн банкнот номіналом 2000 грн на загальну суму 0,7 млрд грн.

Які монети найчастіше використовують в Україні

Нині в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети мають чотири номінали: 1, 2, 5 і 10 грн.
Найбільше в обігу монет номіналом 1 грн — вони становлять 4,9% від загальної кількості обігових монет. Найменше монет номіналом 5 грн — 2,7%.
Окремо триває поступове вилучення монет номіналом 10 коп. Цей процес розпочався 1 жовтня 2025 року. Наразі такі монети становлять 26,7% від загальної кількості монет в обігу, однак вони вже не відіграють істотної ролі в готівкових розрахунках за товари та послуги.
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Водночас зберігається стабільний попит на розмінні монети номіналом 50 коп., зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їхня частка становить 9,1% від загальної кількості монет в обігу.
За січень-вересень 2026 року найбільше зросла питома вага банкнот номіналом 1000 грн і монет номіналом 10 грн. Порівняно з початком року їхня частка в загальній кількості готівки відповідних категорій в обігу збільшилася на 12,1% та 19,1% відповідно.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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