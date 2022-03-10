Готівкою в доларах: "Роснефть" погасила облігації на 2 мільярди доларів — Finance.ua
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Готівкою в доларах: "Роснефть" погасила облігації на 2 мільярди доларів

10.03.2022, 21:52Фондовий ринок
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Готівкою в доларах: "Роснефть" погасила облігації на 2 мільярди доларівГотівкою в доларах: "Роснефть" погасила облігації на 2 мільярди доларів
російський нафтовий гігант «Роснефть» погасив облігації на 2 млрд доларів — власники цінних паперів отримали усю суму та нараховані відсотки готівкою у доларах.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Зазначається, що «Роснефть» не відповіла на кілька запитів агентства про коментар.
Раніше президент рф путін видав указ, яким дозволив виплачувати зовнішній борг російських емітентів перед «недружніми» країнами у рублях.
Відповідно до указу путіна, боржник має попросити росбанк створити спеціальний рублевий рахунок на ім’я іноземного кредитора і перерахувати його виплати в рублевому еквіваленті по курсу ЦБ на день платежу.
«Можливо, платіж був здійснений до підписання указу. У понеділок енергетичний гігант ПАТ „Газпром“ погасив облігації на 1,3 мільярда доларів у доларах, хоча джерела кажуть, що процес розпочався ще до нових правил», — додає видання.
Нагадаємо, пільговий період за російськими зовнішніми облігаціями 2023 та 2043 років закінчується 15 квітня. Шанси рф здійснити виплати дедалі менші, і протермінування в квітні означатиме дефолт, «як у Венесуелі».
Агентсво Moody’s змінило суверенний кредитний рейтинг рф з B3 до Ca. Тепер росію відділяє лише одна сходинка від дефолту.
Виплати за суверенними облігаціями росії нерезидентам залежатимуть від санкцій, запроваджених Заходом, заявили в Мінфіні рф. Це викликало побоювання технічного дефолту щодо єврооблігацій на десятки мільярдів доларів.
За матеріалами: Українська правда
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