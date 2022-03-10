Готівкою в доларах: "Роснефть" погасила облігації на 2 мільярди доларів — Finance.ua

Готівкою в доларах: "Роснефть" погасила облігації на 2 мільярди доларів

Готівкою в доларах: "Роснефть" погасила облігації на 2 мільярди доларів

російський нафтовий гігант «Роснефть» погасив облігації на 2 млрд доларів — власники цінних паперів отримали усю суму та нараховані відсотки готівкою у доларах.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що «Роснефть» не відповіла на кілька запитів агентства про коментар.

Раніше президент рф путін видав указ, яким дозволив виплачувати зовнішній борг російських емітентів перед «недружніми» країнами у рублях.

Відповідно до указу путіна, боржник має попросити росбанк створити спеціальний рублевий рахунок на ім’я іноземного кредитора і перерахувати його виплати в рублевому еквіваленті по курсу ЦБ на день платежу.

«Можливо, платіж був здійснений до підписання указу. У понеділок енергетичний гігант ПАТ „Газпром“ погасив облігації на 1,3 мільярда доларів у доларах, хоча джерела кажуть, що процес розпочався ще до нових правил», — додає видання.

Нагадаємо, пільговий період за російськими зовнішніми облігаціями 2023 та 2043 років закінчується 15 квітня. Шанси рф здійснити виплати дедалі менші, і протермінування в квітні означатиме дефолт, «як у Венесуелі».

Агентсво Moody’s змінило суверенний кредитний рейтинг рф з B3 до Ca. Тепер росію відділяє лише одна сходинка від дефолту.

Виплати за суверенними облігаціями росії нерезидентам залежатимуть від санкцій, запроваджених Заходом, заявили в Мінфіні рф. Це викликало побоювання технічного дефолту щодо єврооблігацій на десятки мільярдів доларів.

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