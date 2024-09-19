Готель «Україна» потребує капремонту, який проведуть після війни — Кріппа — Finance.ua
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Готель «Україна» потребує капремонту, який проведуть після війни — Кріппа

Фондовий ринок
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Готель «Україна» потребує капремонту, який проведуть після війни — Кріппа
Готель «Україна» потребує капремонту, який проведуть після війни — Кріппа
Готель «Україна» потребує капітального ремонту, і його планують оновити вже після війни.
Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив підприємець Максим Кріппа, чия компанія перемогла в приватизації готелю.
За його словами, стан, в якому перебуває готель, потребує капітальної реновації.
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«Але найголовніше, на що ми чекаємо, — це перемога України. Після цього ми плануємо оновити готель „Україна“, який залишиться символом країни та окрасою нашої столиці», — розповів він.
Кріппа висловив впевненість, що після перемоги України ділова активність почне швидко зростати й готельний бізнес знову стане актуальним.
Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю «Україна» в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.
За матеріалами:
Економічна Правда
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