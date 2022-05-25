Хорватія запропонувала використати свої порти для експорту зерна з України — Finance.ua

«Під час обговорення я звернула увагу на те, що хорватські порти на Адріатиці доступні, і що вони можуть бути ефективним та коротким шляхом до Північної Африки», — сказала вона.
Раніше Єврокомісія представила план дій, який передбачає створення «смуг солідарності» щодо експорту зернових та іншої сільськогосподарської продукції сухопутним транспортом з України, порти якої заблоковані після російського вторгнення.
До російського вторгнення 90% експорту зернових та олійних культур проходило через українські чорноморські порти. Третина українського експорту постачалася до Африки, яка нині опинилася під загрозою голоду.
До російського військового вторгнення Україна щомісяця експортувала до 5 млн т сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте зараз через їхню морську блокаду росією може щомісяця перевозити близько 1 млн т зернових.