Хорватія запропонувала використати свої порти для експорту зерна з України — Finance.ua
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Хорватія запропонувала використати свої порти для експорту зерна з України

Вчора 15:12Аграрний ринок
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Хорватія запропонувала використати свої порти для експорту зерна з УкраїниХорватія запропонувала використати свої порти для експорту зерна з України
Адріатичні порти Хорватії можуть забезпечити альтернативний маршрут для транспортування зерна з України, чорноморські порти якої заблокували російські агресори.
Про це заявила держсекретар МЗС Хорватії Андреа Метелко Згомбіч, повідомляють місцеві ЗМІ.
Згомбіч брала участь у засіданні Ради ЄС, на якому обговорювалися продовольча безпека та енергетика.
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«Під час обговорення я звернула увагу на те, що хорватські порти на Адріатиці доступні, і що вони можуть бути ефективним та коротким шляхом до Північної Африки», — сказала вона.
Раніше Єврокомісія представила план дій, який передбачає створення «смуг солідарності» щодо експорту зернових та іншої сільськогосподарської продукції сухопутним транспортом з України, порти якої заблоковані після російського вторгнення.
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До російського вторгнення 90% експорту зернових та олійних культур проходило через українські чорноморські порти. Третина українського експорту постачалася до Африки, яка нині опинилася під загрозою голоду.
До російського військового вторгнення Україна щомісяця експортувала до 5 млн т сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте зараз через їхню морську блокаду росією може щомісяця перевозити близько 1 млн т зернових.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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